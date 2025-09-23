Adj egy csepp reményt – civil véradást szerveznek Nyíregyházán

A Hierotheosz Egyesület, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ birtokosa, partnerségben a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Szervezetével és az Országos Vérellátó Szolgálattal közösen szervezi meg a XIII. Civil véradást. Az időpont szeptember 26-a péntek (reggel 8-tól déli 12-ig), a helyszín pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal (Zöld irodaház) harmadik emeleti tárgyalója.

Civil véradásra invitálják a nyíregyháziakat

Illusztráció: MW-Archív

Előzetesen regisztrálni kell a civil véradásra

Azt kérik a szervezők, hogy a [email protected] e-mail címen szeptember 24. (szerda) 16 óráig jelezzék a részvételi szándékot. A véradásra mindenki vigye magával a személyi igazolványát, a lakcím- és a TAJ kártyáját.