Önzetlenség

3 órája

Megállíthatatlanul folyt a folyékony arany Szabolcsban

Címkék#Mátészalka#XIII Civil Véradás#Kisvárda#Nyíregyháza#önzetlenség

Három nap alatt 400 ember életét mentették meg az önzetlen szabolcsiak. A civil véradás hosszú évek óta sikeres program, amihez minden esztendőben sokan csatlakoznak.

Munkatársunktól
Megállíthatatlanul folyt a folyékony arany Szabolcsban

Több mint 130-an nyújtották a karjukat a XIII- Civil Véradáson Szabolcsban

Fotó: KM

– A civil véradás egy olyan sikeres program, melynek keretében a civil közösségek és a hozzájuk csatlakozó magánszemélyek önzetlenül segíthetnek embertársaiknak – hangsúlyozza minden év februárjában és szeptemberében a vármegyei civil közösségi szolgáltató központot működtető Hierotheosz Egyesület főtitkára, Kiss András szerint nagy öröm, hogy az idei, XIII. Civil Véradáson is  Szabolcs-Szatmár-Beregben három városban nyújthatták karjukat az önkéntes véradók, akik a lehető legnagyobb adományt adják, és három ember életét menthetik meg. 

A XIII. Civil Véradás most is sikeres volt Szabolcsban, Volenszkiné Tóth Ágnes(balra) is örömmel nyújtotta a karját
A XIII. Civil Véradás most is sikeres volt Szabolcsban, Volenszkiné Tóth Ágnes (balra) is örömmel nyújtotta a karját
Fotó: KM

A civil véradás most is sokakat ösztönzött adományozásra 

Mátészalkán szerdán, Kisvárdán csütörtökön, Nyíregyházán pénteken várták a véradókat, s nem volt ok a csalódásra, a vármegyei kormányhivatal épületét megtöltötték a segíteni akaró emberek. A Zöld Irodaház harmadik emeletén nem volt idő az unatkozásra, folyamatosan érkeztek az újabb és újabb adományozók, akik hallgatva a hívó szóra az egyesület, a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat közös eseményét választották a jó tetthez.

– Ez lesz a 17. véradásom – kukkantott be a véradó kiskönyvével Volenszkiné Tóth Ágnes. A kormányhivatal munkatársa elkötelezett segítő, mert egy ilyen alkalommal három ember életét mentheti meg, vagy segítheti a gyógyulásukat. – Régen volt, még diák koromban, amikor az első véradáson részt vettem, arra biztosan emlékszem, hogy sem akkor, sem máskor nem volt negatív élményen, csak a jóleső érzés, hogy segíthettem – mondta a motivációról Ágnes, miközben az ilyenkor szokásos dokumentumokat töltötte ki. 

A civil véradás minden résztvevője emléklapot kap köszönetképp
A civil véradás minden résztvevője emléklapot kap köszönetképp
Fotó: KM

Nagyon sokszor adok irányítottan is vért, mert sajnos egyre több a beteg, egyre több embernek van szüksége segítségre. 

A saját családunkban is láttam, mekkora értéke van a vérnek, s milyen jó látni, hogy vannak, akik a vérüket adják más egészségéért – mondta, majd hangsúlyozta: rendkívül fontos lenne, hogy minél többen csatlakozzanak a véradók nagy családjához, mert ez az adomány semmivel sem pótolható, s nem szabad hagyni, hogy a vérkészletek kiürüljenek. Ágnes amikor csak teheti, nyújtja a karját, így évente többször is ad vért, s nagyon jó kezdeményezésnek tartja a civil véradást.

Azt pedig örömmel hallottuk, hogy a civil véradás három napja alatt a három helyszínen több mint 130-an vettek részt, azaz csak négyszáz ember életét mentették meg. 

 

