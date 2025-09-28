Családi nap a Szent Imre óvodájában

– Csodás, napsütéses idő fogadta a gyerekeket, szülőket és óvodai dolgozókat a Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és AMI óvodai intézményegységének hagyományos családi napján. A program célja az volt, hogy közösen ünnepeljük az őszi betakarítás időszakát, miközben erősítjük a közösséget és lehetőséget adunk a családoknak, óvodai dolgozóknak a közös élmények megélésére. Az „őszi gyümölcsáldás” különösen szép hagyomány, amely a hálaadást, a teremtett világ megbecsülését és a közösségi élményt kapcsolja össze.

Óvodalelkészünk megáldotta a családok által hozott gyümölcskosarakat, hálát adtunk Istennek az őszi termés ajándékaiért és a természet bőségéért. Az egészséges életmódot is igyekeztünk erősíteni közös tornával, családi versenyjátékokkal, ügyességi feladatokkal. A hagyományőrzést kukoricamorzsolással, bugaveréssel tartottuk életben, melyet termésbáb készítése és érzékelő játékok egészítettek ki.

– A családok megvendégelésére a csoportok saját készítésű linzerét kínáltuk zsíros és lekváros kenyérrel, zöldségekkel, limonádéval kiegészítve. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden szülőnek, pedagógusnak és segítőnek a szervezést és a részvételt. Az ilyen események mutatják meg igazán, milyen sokat jelent egy összetartó, támogató közösség. Öröm volt látni a mosolygó arcokat, jóízű beszélgetéseket – foglalta össze szerkesztőségünknek az eseményt Türkné Molnár Ágnes intézményegység-vezető.

