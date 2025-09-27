Táncház és FIFA party a Gárdonyiban

Családi nap lesz a nyíregyházi Gárdonyi Géza Tagintézményben szeptember 27-én, szombaton, ahová szeretettel várják a gyerekeket és szüleiket.

A családi nap táncházában mindenki kedvére rophatja a Gárdonyi-tagintézményben

Fotó: Gárdonyi Géza Tagintézmény

Családi nap: várják a leendő elsősöket is

A délelőtt 10 órakor kezdődő jó hangulatú és vidám eseményen mindenki megtalálja a kedvére való elfoglaltságot. Működik majd az egészségpont, lesz csillámtetoválás, ugrálóvár, FIFA party és kutyás bemutató. A táncházban bárki kedvére rophatja, kinyit a Gárdonyi kifőzde és nem hiányzik a kínálatból a vattacukor és a popcorn sem. A vállalkozó kedvűek kipróbálhatják a Rolling Kids Projekt különleges pedálos járműveit, gokartokat, rollereket. A családi nap 14 órakor ér véget, de azt biztos, a részt vevők élményekkel térhetnek haza a Kórház utcai oktatási intézményből, ahová szombaton délelőtt várják a leendő elsősöket és szüleiket, hogy megismerkedjenek az iskolával.