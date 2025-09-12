Állati jó délután töltöttek az állatparkban a kormányhivatal dolgozói és családtagjaik (galéria, videó)

Melyik magyarországi család az, amelyikre a legtöbben kíváncsiak jelenleg a világon? A találós kérdés pénteken kora délután hangzott el a Nyíregyházi Állatparkban, ahol a hosszú évek óta hagyománnyá vált családi napot rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal.

A vármegyei kormányhivatal családi napja a Nyíregyházi Állatparkban elmaradhatatlan szeptemberi program

Fotó: Sipeki Péter

Igen az a család Nyíregyházán él, jegesmedvék és van két csodálatos bocsuk, akik miatt akadt olyan pillanat, hogy 60 milliós elérése volt a SóstóZoo-nak.

A kormányhivatal meghívása a mintegy háromezer dolgozójuknak és családtagjaiknak szól minden ősszel.

A ragyogó napsütésnek mindenki nagyon örült, hiszen tavaly szemerkélő eső fogadta a résztvevőket, de a családi nap a Nyíregyházi Állatparkban elmaradhatatlan esemény.

A családi nap célja, hogy a hivatal munkatársai kikapcsolódjanak, érezzék jól magukat

– Nagyon örülök, hogy ilyen sok munkatársunk és családjaik fogadták el a meghívásunkat – köszöntött mindenkit Román István főispán. A vármegyei kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, ennek a programnak a célja a kezdetektől, hogy a családtagok, munkatársak együtt jól érezzék magukat, kellemesen töltsék el az idő az állatparkban, a munkaidőn túl is erősítsék az összetartozást. A főispán örömének adott hangot, hogy az idén már nem csak ilyen erkölcsi megbecsüléssel tudják kifejezni a köszönetüket, hanem a szeptember elsejei bérfejlesztés anyagilag is elismeri és megbecsüli azt a munkát, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg minden pontján 13 járási hivatalba és 17 főosztályba szerveződve végeznek a kormányhivatal dolgozói.

Sokszor láthatatlanul, de azok a dolgok a legfontosabbak, melyek a megyében élő honfitársainkat szolgálják. A szolgáltatások, az ügyek jól működnek

– fogalmazott Román István, és szólt a lakhatási támogatásról, majd a kormány- és köztisztviselői életpályával kapcsolatban azt mondta:

ezzel már közelítenek ahhoz a megbecsüléshez, amit megérdemelnek a munkatársaik.

Román István főispán a családi napon minden hivatali dolgozó munkáját megköszönte

Fotó: Sipeki Péter

Szakmai felkészültség, empátia és emberség

Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő a köszönet szavai mellett a gyerekeket is megnyugtatta, biztosan nem maradnak le a várva várt fókashow-ról, mert az csak a köszöntő után kezdődik.

Ez a nap önökről szól! Nagyon fontos, hogy azt az értéket, példaértékű szorgalmat, értékteremtő munkát, amit az ügyintézés során tapasztalhatnak a vármegyében élők elismerjük és megköszönjük.

A családokról szól a mai nap és a kormány minden döntésével a családokat támogatja, az szja-mentességgel, az otthonteremtési támogatással, a bérfejlesztésekkel – mondta.