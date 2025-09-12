szeptember 12., péntek

Családi nap

36 perce

Állati jó délután töltöttek az állatparkban a kormányhivatal dolgozói és családtagjaik (galéria, videó)

Címkék#családi nap#fókashow#kormányhivatal#nyíregyházi állatpark#jegesmedve

A hivatali dolgozók munkáját köszönik és ismerik el minden évben a rendezvénnyel. Több száz dolgozó, családtag és boldog gyermek vett részt a Nyíregyházi Állatparkban megrendezett családi napon pénteken.

Munkatársunktól

Melyik magyarországi család az, amelyikre a legtöbben kíváncsiak jelenleg a világon? A találós kérdés pénteken kora délután hangzott el a Nyíregyházi Állatparkban, ahol a hosszú évek óta hagyománnyá vált családi napot rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal. 

A vármegyei kormányhivatal családi napja a Nyíregyházi Állatparkban elmaradhatatlan szeptemberi program
A vármegyei kormányhivatal családi napja a Nyíregyházi Állatparkban elmaradhatatlan szeptemberi program
Fotó: Sipeki Péter

Igen az a család Nyíregyházán él, jegesmedvék és van két csodálatos bocsuk, akik miatt akadt olyan pillanat, hogy 60 milliós elérése volt a SóstóZoo-nak. 

A kormányhivatal meghívása a mintegy háromezer dolgozójuknak és családtagjaiknak szól minden ősszel. 

A ragyogó napsütésnek mindenki nagyon örült, hiszen tavaly szemerkélő eső fogadta a résztvevőket, de a családi nap a Nyíregyházi Állatparkban elmaradhatatlan esemény. 

A családi nap célja, hogy a hivatal munkatársai kikapcsolódjanak, érezzék jól magukat

– Nagyon örülök, hogy ilyen sok munkatársunk és családjaik fogadták el a meghívásunkat – köszöntött mindenkit Román István főispán. A vármegyei kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, ennek a programnak a célja a kezdetektől, hogy a családtagok, munkatársak együtt jól érezzék magukat, kellemesen töltsék el az idő az állatparkban, a munkaidőn túl is erősítsék az összetartozást. A főispán örömének adott hangot, hogy az idén már nem csak ilyen erkölcsi megbecsüléssel tudják kifejezni a köszönetüket, hanem a szeptember elsejei bérfejlesztés anyagilag is elismeri és megbecsüli azt a munkát, ami a Szabolcs-Szatmár-Bereg minden pontján 13 járási hivatalba és 17 főosztályba szerveződve végeznek a kormányhivatal dolgozói. 

Sokszor láthatatlanul, de azok a dolgok a legfontosabbak, melyek a megyében élő honfitársainkat szolgálják. A szolgáltatások, az ügyek jól működnek

 – fogalmazott Román István, és szólt a lakhatási támogatásról, majd a kormány- és köztisztviselői életpályával kapcsolatban azt mondta: 

ezzel már közelítenek ahhoz a megbecsüléshez, amit megérdemelnek a munkatársaik. 

Román István főispán a családi napon minden hivatali dolgozó munkáját megköszönte
Román István főispán a családi napon minden hivatali dolgozó munkáját megköszönte
Fotó: Sipeki Péter

Szakmai felkészültség, empátia és emberség

Dr. Szabó Tünde kormánybiztos, országgyűlési képviselő a köszönet szavai mellett a gyerekeket is megnyugtatta, biztosan nem maradnak le a várva várt fókashow-ról, mert az csak a köszöntő után kezdődik. 

Ez a nap önökről szól! Nagyon fontos, hogy azt az értéket, példaértékű szorgalmat, értékteremtő munkát, amit az ügyintézés során tapasztalhatnak a vármegyében élők elismerjük és megköszönjük. 

A családokról szól a mai nap és a kormány minden döntésével a családokat támogatja, az szja-mentességgel, az otthonteremtési támogatással, a bérfejlesztésekkel – mondta. 

Dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő annak az amerikai családnak a történetét osztotta meg a családi nap részvevőivel, akik csak azért utazott Magyarországra, és azon belül is Nyíregyházára, hogy láthassa a 60 millió látogatóval büszkélkedő jegesmedve bocsokat.

Önök a közigazgatás működtetői, az állam arcai, akár a törzs-, akár a járási hivatalban, vagy főosztályokon dolgoznak. A hétköznapi munkában  magasfokú szakmai felkészültségre, empátiára és emberségre van szükség, hiszen minden ügy mögött egy ember áll, akinek gyors és szakszerű segítségre, ügyintézésre van szüksége.

 A család pedig az a közeg, a családi nap pedig az a rendezvény, ahol fel lehet töltődni – tette hozzá.

A jegesmedve bocsokat és a fókashow-t mindenki látni akarta

A Nyíregyházi Állatparkban már több mint 600 faj 6000 egyede él, a sivatagi rókák pedig kimondottan kedvesek a kormányhivatalnak, hiszen évekkel ezelőtt örökbefogadták a családot, s teszik jövőre is. 

SPS_4655
A családi nap résztvevői érdeklődve járták be a Jégvilágot az állatparkban
Fotó: Sipeki Péter

 

A Vármegyei Kormányhivatal családi napja a Nyíregyházi Állatparkban

Fotók: Sipeki Péter

– Amikor a kormányhivatal örökbefogadta a sivatagi róka családot, még nem volt szaporulat, azóta a família egyre nagyobb és gyarapodik, javaslom a Viktória házban nézzék meg őket – jegyezte meg Révészné Petró Zsuzsa osztályvezető.

– Minden évben itt vagyunk a kormányhivatal családi napján, mert remek kikapcsolódás, öröm együtt tölteni itt az időt, ez remek kezdeményezés – mondta Szűcsné Fekete Angelika. A nyíregyházi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának vezetője elárulta, hogy a 9 éves kisfia, Ábel nagyon szereti az állatparkot, mindig nagyon jól érzi itt magát. Amit mindenképpen látni szeretne az a Jégvilág, és természetesen a jegesmedvék, valamint a fókashow sem maradhat ki a programból. 

 

