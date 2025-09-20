1 órája
Családokat várnak a múzeumfaluba szeptember 27-én
Színes kulturális programokkal készül a jövő hétvégére meghirdetett közösségi kikapcsolódásra a Nyírségi Református Egyházmegye.
A Khamoro Budapest Band zenéjével, táncával a cigány kultúra egyetemességét, jelenlétét képviseli a világban
Fotó: KBB
Reggel kilenckor istentisztelettel kezdődik a Nyírségi Református Egyházmegye idei családi napja a Sóstói Múzeumfaluban szeptember 27-én, szombaton. A szertartást kulturális programok követik, fellép:
- a Kismargaréta és Ispiláng táncegyüttes,
- a Zsongom zenekar
- és a Khamoro Budapest Band.
Vagyunk, akik vagyunk címmel egy színdarabot is bemutatnak, a múzeumfalu látnivalói mellett a gyerekeket népi játszóudvar és térképes játék várja, még a felnőttek főzőversenyen bizonyíthatnak.
Az érdeklődők a helyi gyülekezet lelkészénél jelezhetik részvételi szándékukat
– adta hírül a Tiszanagyfalui Református Egyházközség.
„Akinek van füle a hallásra, hallja!”
Az Ispiláng Táncegyüttes a Nyírség Táncegyüttes egyik legfiatalabb utánpótláscsoportja. Bohács Brigitta és Éder Róbert közel 10 éve vezeti az együttest a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor utcai székhelyén. A lelkes fiatalok igyekeznek megmutatni magukat a gyermek néptáncmozgalom szakmai programjain, helyt állni a Nyírség Táncegyüttes utánpótláscsoportjaként. Rendszeres résztvevői a Vécsey-Vásárhelyi Országos Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenynek és a Megyei Pulyabálnak is.
A Zsongom együttes 2016-ban alakult a Sófárhangoló Egyesület összművészeti nyári táborában. Az azóta tartó barátságok és közös zenei alkotás a mozgatója jelenleg is a csapatnak. Zenéjüket a sokszínű akusztikus könnyűzenei hangzás, üzenetközpontú szövegek, több helyen egyház- és népzenei motívumok jellemzik – olvasható a zenekar bemutatkozó anyagában, a muveszetekvolgye.hu-n.
Budapestről érkezik a „Napsugár”
A Khamoro Budapest Band a közösségi oldalán mesél sokszínű munkásságáról. A zenekar névjegyéből kiderül: a khamoro név jelentése Nap, napsugár, a formáció több CD-vel is büszkélkedhet. Műsorukon szerepelnek szatmári és dunántúli hallgatók, pergetők és táncnóták, erdélyi, szerb és orosz cigány dallamok és táncok; ezt egészíti ki a makedón és keleti hastánc, az indiai és a flamenco koreográfiák. Zenéjükkel, táncaikkal egyszerre képviselik a cigány kultúra egyetemességét, jelenlétét a világban, valamint a derűt, melegséget, energiát.
Felfoghatatlan veszteség érte a nyíregyházi zenei életet: elhunyt a közkedvelt énekes, pedagógus