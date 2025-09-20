szeptember 20., szombat

Friderika névnap

20°
+25
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Családokat várnak a múzeumfaluba szeptember 27-én

Címkék#Napsugár#nyírség táncegyüttes#Nyírségi Református Egyházmegye

Színes kulturális programokkal készül a jövő hétvégére meghirdetett közösségi kikapcsolódásra a Nyírségi Református Egyházmegye.

Családokat várnak a múzeumfaluba szeptember 27-én

A Khamoro Budapest Band zenéjével, táncával a cigány kultúra egyetemességét, jelenlétét képviseli a világban

Fotó: KBB

Reggel kilenckor istentisztelettel kezdődik a Nyírségi Református Egyházmegye idei családi napja a Sóstói Múzeumfaluban szeptember 27-én, szombaton. A szertartást kulturális programok követik, fellép: 

  • a Kismargaréta és Ispiláng táncegyüttes,
  • a Zsongom zenekar 
  • és a Khamoro Budapest Band.

Vagyunk, akik vagyunk címmel egy színdarabot is bemutatnak, a múzeumfalu látnivalói mellett a gyerekeket népi játszóudvar és térképes játék várja, még a felnőttek főzőversenyen bizonyíthatnak. 
 

Az érdeklődők a helyi gyülekezet lelkészénél jelezhetik részvételi szándékukat 

– adta hírül a Tiszanagyfalui Református Egyházközség.

családi nap
A családi nap egyik fellépője az Ispiláng Táncegyüttes, amely a Nyírség Táncegyüttes egyik legfiatalabb utánpótláscsoportja
Forrás: nyirsegtanc.hu

„Akinek van füle a hallásra, hallja!”

Az Ispiláng Táncegyüttes a Nyírség Táncegyüttes egyik legfiatalabb utánpótláscsoportja. Bohács Brigitta és Éder Róbert közel 10 éve vezeti az együttest a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola Bethlen Gábor utcai székhelyén. A lelkes fiatalok igyekeznek megmutatni magukat a gyermek néptáncmozgalom szakmai programjain, helyt állni a Nyírség Táncegyüttes utánpótláscsoportjaként. Rendszeres résztvevői a Vécsey-Vásárhelyi Országos Kamara Néptánc és Népdaléneklési Versenynek és a Megyei Pulyabálnak is.

A Zsongom együttes 2016-ban alakult a Sófárhangoló Egyesület összművészeti nyári táborában. Az azóta tartó barátságok és közös zenei alkotás a mozgatója jelenleg is a csapatnak. Zenéjüket a sokszínű akusztikus könnyűzenei hangzás, üzenetközpontú szövegek, több helyen egyház- és népzenei motívumok jellemzik – olvasható a zenekar bemutatkozó anyagában, a muveszetekvolgye.hu-n. 

Sokszínű akusztikus könnyűzenei hangzással és üzenetközpontú szövegekkel érkezik a Zsongom
Fotó: Kriston Attila

Budapestről érkezik a „Napsugár”

A Khamoro Budapest Band a közösségi oldalán mesél sokszínű munkásságáról. A zenekar névjegyéből kiderül: a khamoro név jelentése Nap, napsugár, a formáció több CD-vel is büszkélkedhet. Műsorukon szerepelnek szatmári és dunántúli hallgatók, pergetők és táncnóták, erdélyi, szerb és orosz cigány dallamok és táncok; ezt egészíti ki a makedón és keleti hastánc, az indiai és a flamenco koreográfiák. Zenéjükkel, táncaikkal egyszerre képviselik a cigány kultúra egyetemességét, jelenlétét a világban, valamint a derűt, melegséget, energiát.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu