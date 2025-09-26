5 órája
Családtagok taníthatnák a gyereküket vezetni – lehet, hogy az új KRESZ engedné, de ez rengeteg kérdést vet fel
A készülő KRESZ-módosítás csomagja mellett egy újabb vitás kérdés került előtérbe. A családtagi oktatás a ’80-as éveket idézi, de nem ez a legnagyobb baj vele.
A tanulók vezetési képességeire is rányomja a bélyegét a rossz szülői minta
Az ország már tűkön ülve várja, hogy végre hatályba lépjen az évek óta emlegetett KRESZ-módosítás. Az új, szinte az alapoktól megújított szabályrendszerről folyamatosan érkeznek az újabb és újabb információmorzsák, ám a végleges verzió még mindig nincs kész. Az új KRESZ elemeiről hírportálunkon is rendszeresen olvashatnak, és e nagy csomag részeként merült fel az úgynevezett családtagi oktatás be-, vagyis inkább visszavezetése is. Nem véletlen a megfogalmazás, hiszen ez az oktatási forma egyeseknek az 1980-as évek Magyarországát is idézheti. Akkoriban a családtagok is oktathatták a leendő sofőröket, persze csak akkor, ha beszereltek egy plusz fékpedált az autóba. A rendszer felélesztésének híre óriási vitát váltott ki, s úgy tűnik, a hazai gépjármű-szakoktatók egységesen ellenzik a családtagi oktatást. Hogy miért, arról vármegyei oktatókkal beszélgettünk.
Családtagi oktatás: még nem világosak a részletek
Hagymási Sándor nevét jól ismerik az állandó olvasóink, talán nincs olyan kategória, amelyre ne rendelkezne vezetői engedéllyel, ráadásul ezeket oktatja is. Fontos kiemelni, hogy a családtagi oktatásról leírtak egyelőre csak tervek, nem a hivatalos, hatályba lépő formát tükrözik.
Hagymási Sándor kérdésünkre elárulta, a tervezetben nem említettek műszaki átalakítást, így valószínűleg nem kell plusz pedálokat szerelni a szülői oktatásra használt autóba.
– Az oktatók a munkájuk során a KAV-rendszerben rögzítik az adatokat, és a tervek szerint a családi oktatásra használt autót is regisztrálni kell majd ebben a rendszerben. A vezetést adatait nekik is rögzíteni kell, beleértve a levezetett kilométert, s az oktatás idejét. Az eddig kiszivárgott információk alapján a szülőnek egy bizonyos óraszámot akkreditált autósiskoláknál kell töltenie, hogy felkészítsék az oktatásra. Azt se felejtsük el, hogy a szülővel levezetett óraszám nem számít bele az ismert kötelező 29+1 óra, oktatóval töltött vezetésbe – ismertette a családtagi oktatás eddig ismert részleteit a gépjármű-szakoktató, aki szerint kicsi arra az esély, hogy valóban hatékony lesz a rendszer.
Sok kérdést felvet ez a KRESZ-módosítás: minden azon múlik majd, ki milyen sofőr
A vezetés rovására megy a rossz szülői minta
– A gyerek szocializálódásában a szülőnek óriási szerepe és felelőssége van. Ha a példa jó, azt sajátítja el a gyermek, ám ez fordítva is igaz.
Már most is küzdünk azzal, hogy a tanulók olyan rossz vezetési szokásokat vesznek át a szülőtől, ami akár sikertelen vizsgához is vezethet.
– Hiába tanítjuk az ellenkezőjét, ha a fiatal a hétvégén apával gyakorol, majd a vizsgán már rossz a pedálsorrend, tenyérrel tekeri a kormányt a tanuló, vagy éppen úgy állítja be az ülést, hogy szinte fekszik az autóban – mert így vezet apa. A vizsgaszabályzat világosan előírja a követelményeket, s az említettek „csak” az autó kezelésére vonatkoznak, magáról a közlekedésről nem is beszéltünk – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor, aki bízik abban, hogy a szülők felelősen döntenek majd, s ha úgy érzik, nem képesek a megfelelő tudás átadására, inkább a szakemberekre bízzák a kérdést.
Alkalmas erre a hazai közlekedési kultúra?
Hasonlókról számolt be Tar Béla is.
A gépjármű-szakoktató szerint a jelenlegi közlekedési kultúra sem alkalmas arra, hogy családtagok tanítsák a fiatalokat vezetni.
– Aggályosnak tartom azt is, hogy nem írnak elő műszaki átalakítást a családtagi oktatásra használt autókra. Ha a vezetés alatt hibát vét a tanuló, az oktatónak van lehetősége és – ami még fontosabb – eszköze beavatkozni, mivel az oktatókocsikban a jobb oldalon is ott vannak a pedálok. Volt olyan szülő, aki azt mondta, nem gond, hiszen ha baj van, majd behúzza a kéziféket. Ez szintén veszélyes, ugyanis a rögzítőfék csak a hátsó tengelyre hat, ha hirtelen behúzzák, keresztbe fordul az autó – mutatott rá az esetleges veszélyekre Tar Béla. Az oktató arra is kitért, nagyon szigorú képzésen esnek át azok, akik később szakoktatóként szeretnének dolgozni.
– Ennek nehézségét mutatja, hogy még a hivatásos sofőrök jelentős része is elhasal a szakoktató képzésen. Nagyon szigorú a rosta, és csak ezután kap engedélyt az illető, hogy másokat oktasson, a szülőknek pedig néhány óra után megadnák ezt a jogot. A kollégák most is küzdenek azzal, hogy feledtessék a szülőktől átvett rossz szokásokat a tanulókkal, és ez a jövőben csak még nehezebb lesz, ha visszavezetik a családtagi oktatást – fogalmazott.
