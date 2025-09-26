szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

14°
+16
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vitás kérdés

5 órája

Családtagok taníthatnák a gyereküket vezetni – lehet, hogy az új KRESZ engedné, de ez rengeteg kérdést vet fel

Címkék#gépjárműoktató#KRESZ#tervezet

A készülő KRESZ-módosítás csomagja mellett egy újabb vitás kérdés került előtérbe. A családtagi oktatás a ’80-as éveket idézi, de nem ez a legnagyobb baj vele.

Miklós István
Családtagok taníthatnák a gyereküket vezetni – lehet, hogy az új KRESZ engedné, de ez rengeteg kérdést vet fel

A tanulók vezetési képességeire is rányomja a bélyegét a rossz szülői minta

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Az ország már tűkön ülve várja, hogy végre hatályba lépjen az évek óta emlegetett KRESZ-módosítás. Az új, szinte az alapoktól megújított szabályrendszerről folyamatosan érkeznek az újabb és újabb információmorzsák, ám a végleges verzió még mindig nincs kész. Az új KRESZ elemeiről hírportálunkon is rendszeresen olvashatnak, és e nagy csomag részeként merült fel az úgynevezett családtagi oktatás be-, vagyis inkább visszavezetése is. Nem véletlen a megfogalmazás, hiszen ez az oktatási forma egyeseknek az 1980-as évek Magyarországát is idézheti. Akkoriban a családtagok is oktathatták a leendő sofőröket, persze csak akkor, ha beszereltek egy plusz fékpedált az autóba. A rendszer felélesztésének híre óriási vitát váltott ki, s úgy tűnik, a hazai gépjármű-szakoktatók egységesen ellenzik a családtagi oktatást. Hogy miért, arról vármegyei oktatókkal beszélgettünk.

A családtagi oktatás számos vitás kérdést vet fel
Az oktatók most is küzdenek a tanulók rossz vezetési szokásaival. Ezen ronthatna a családtagi oktatás
Illusztráció: MW-Archív

Családtagi oktatás: még nem világosak a részletek

Hagymási Sándor nevét jól ismerik az állandó olvasóink, talán nincs olyan kategória, amelyre ne rendelkezne vezetői engedéllyel, ráadásul ezeket oktatja is. Fontos kiemelni, hogy a családtagi oktatásról leírtak egyelőre csak tervek, nem a hivatalos, hatályba lépő formát tükrözik.

Hagymási Sándor kérdésünkre elárulta, a tervezetben nem említettek műszaki átalakítást, így valószínűleg nem kell plusz pedálokat szerelni a szülői oktatásra használt autóba.

– Az oktatók a munkájuk során a KAV-rendszerben rögzítik az adatokat, és a tervek szerint a családi oktatásra használt autót is regisztrálni kell majd ebben a rendszerben. A vezetést adatait nekik is rögzíteni kell, beleértve a levezetett kilométert, s az oktatás idejét. Az eddig kiszivárgott információk alapján a szülőnek egy bizonyos óraszámot akkreditált autósiskoláknál kell töltenie, hogy felkészítsék az oktatásra. Azt se felejtsük el, hogy a szülővel levezetett óraszám nem számít bele az ismert kötelező 29+1 óra, oktatóval töltött vezetésbe – ismertette a családtagi oktatás eddig ismert részleteit a gépjármű-szakoktató, aki szerint kicsi arra az esély, hogy valóban hatékony lesz a rendszer.

A vezetés rovására megy a rossz szülői minta

– A gyerek szocializálódásában a szülőnek óriási szerepe és felelőssége van. Ha a példa jó, azt sajátítja el a gyermek, ám ez fordítva is igaz. 

Már most is küzdünk azzal, hogy a tanulók olyan rossz vezetési szokásokat vesznek át a szülőtől, ami akár sikertelen vizsgához is vezethet. 

– Hiába tanítjuk az ellenkezőjét, ha a fiatal a hétvégén apával gyakorol, majd a vizsgán már rossz a pedálsorrend, tenyérrel tekeri a kormányt a tanuló, vagy éppen úgy állítja be az ülést, hogy szinte fekszik az autóban – mert így vezet apa. A vizsgaszabályzat világosan előírja a követelményeket, s az említettek „csak” az autó kezelésére vonatkoznak, magáról a közlekedésről nem is beszéltünk – hívta fel a figyelmet Hagymási Sándor, aki bízik abban, hogy a szülők felelősen döntenek majd, s ha úgy érzik, nem képesek a megfelelő tudás átadására, inkább a szakemberekre bízzák a kérdést.

Alkalmas erre a hazai közlekedési kultúra?

Hasonlókról számolt be Tar Béla is. 

A gépjármű-szakoktató szerint a jelenlegi közlekedési kultúra sem alkalmas arra, hogy családtagok tanítsák a fiatalokat vezetni.

– Aggályosnak tartom azt is, hogy nem írnak elő műszaki átalakítást a családtagi oktatásra használt autókra. Ha a vezetés alatt hibát vét a tanuló, az oktatónak van lehetősége és – ami még fontosabb – eszköze beavatkozni, mivel az oktatókocsikban a jobb oldalon is ott vannak a pedálok. Volt olyan szülő, aki azt mondta, nem gond, hiszen ha baj van, majd behúzza a kéziféket. Ez szintén veszélyes, ugyanis a rögzítőfék csak a hátsó tengelyre hat, ha hirtelen behúzzák, keresztbe fordul az autó – mutatott rá az esetleges veszélyekre Tar Béla. Az oktató arra is kitért, nagyon szigorú képzésen esnek át azok, akik később szakoktatóként szeretnének dolgozni.

– Ennek nehézségét mutatja, hogy még a hivatásos sofőrök jelentős része is elhasal a szakoktató képzésen. Nagyon szigorú a rosta, és csak ezután kap engedélyt az illető, hogy másokat oktasson, a szülőknek pedig néhány óra után megadnák ezt a jogot. A kollégák most is küzdenek azzal, hogy feledtessék a szülőktől átvett rossz szokásokat a tanulókkal, és ez a jövőben csak még nehezebb lesz, ha visszavezetik a családtagi oktatást – fogalmazott. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu