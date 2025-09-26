Családtagok taníthatnák a gyereküket vezetni – lehet, hogy az új KRESZ engedné, de ez rengeteg kérdést vet fel

Az ország már tűkön ülve várja, hogy végre hatályba lépjen az évek óta emlegetett KRESZ-módosítás. Az új, szinte az alapoktól megújított szabályrendszerről folyamatosan érkeznek az újabb és újabb információmorzsák, ám a végleges verzió még mindig nincs kész. Az új KRESZ elemeiről hírportálunkon is rendszeresen olvashatnak, és e nagy csomag részeként merült fel az úgynevezett családtagi oktatás be-, vagyis inkább visszavezetése is. Nem véletlen a megfogalmazás, hiszen ez az oktatási forma egyeseknek az 1980-as évek Magyarországát is idézheti. Akkoriban a családtagok is oktathatták a leendő sofőröket, persze csak akkor, ha beszereltek egy plusz fékpedált az autóba. A rendszer felélesztésének híre óriási vitát váltott ki, s úgy tűnik, a hazai gépjármű-szakoktatók egységesen ellenzik a családtagi oktatást. Hogy miért, arról vármegyei oktatókkal beszélgettünk.

Az oktatók most is küzdenek a tanulók rossz vezetési szokásaival. Ezen ronthatna a családtagi oktatás

Illusztráció: MW-Archív

Családtagi oktatás: még nem világosak a részletek

Hagymási Sándor nevét jól ismerik az állandó olvasóink, talán nincs olyan kategória, amelyre ne rendelkezne vezetői engedéllyel, ráadásul ezeket oktatja is. Fontos kiemelni, hogy a családtagi oktatásról leírtak egyelőre csak tervek, nem a hivatalos, hatályba lépő formát tükrözik.

Hagymási Sándor kérdésünkre elárulta, a tervezetben nem említettek műszaki átalakítást, így valószínűleg nem kell plusz pedálokat szerelni a szülői oktatásra használt autóba.

– Az oktatók a munkájuk során a KAV-rendszerben rögzítik az adatokat, és a tervek szerint a családi oktatásra használt autót is regisztrálni kell majd ebben a rendszerben. A vezetést adatait nekik is rögzíteni kell, beleértve a levezetett kilométert, s az oktatás idejét. Az eddig kiszivárgott információk alapján a szülőnek egy bizonyos óraszámot akkreditált autósiskoláknál kell töltenie, hogy felkészítsék az oktatásra. Azt se felejtsük el, hogy a szülővel levezetett óraszám nem számít bele az ismert kötelező 29+1 óra, oktatóval töltött vezetésbe – ismertette a családtagi oktatás eddig ismert részleteit a gépjármű-szakoktató, aki szerint kicsi arra az esély, hogy valóban hatékony lesz a rendszer.