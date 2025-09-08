1 órája
Lelki löketet kaptak a diákok Újfehértón – csendes nappal indult az új tanév
Újfehértón idén is csendes nappal kezdődött az iskolai év: a diákok és pedagógusok közös lelki útravalót kaptak.
A csendes nap az egyházi iskolákban egy különleges alkalom, amelynek nagy szerepe van abban, hogyan indul a tanév. Ez nem egyszerűen egy „első nap”, hanem egy olyan közösségi és lelki élmény, amely ráhangolja a diákokat és a tanárokat az előttük álló hónapokra. Baracsiné Lakatos Margit az Újfehértói Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatója elmondta: „Az idei tanévet is csendes nappal kezdték az intézményben a diákok az ifisekkel együtt, egy olyan napot tartottunk, ami lelki löketet adott a tanévhez."
Csendes nap - Újfehertói Református Általános Iskola és ÓvodaFotók: Sipeki Péter
Mire jó a csendes nap?
- Lelki ráhangolódás: a tanévkezdés gyakran tele van izgalommal és bizonytalansággal. A csendes nap lehetőséget ad arra, hogy mindenki elcsendesedjen, megnyugodjon, és Isten jelenlétében kezdhessen új fejezetet.
- Közösségépítés: ilyenkor a diákok és a pedagógusok nemcsak tantermi keretek között találkoznak, hanem közös imádságban, éneklésben, beszélgetésben, játékban is részt vesznek.
- Értékek megerősítése: az egyházi iskolák sajátossága, hogy nemcsak tudást adnak, hanem keresztény értékeket is közvetítenek.
- Új kezdet megjelölése: a tanév kezdete mindig új lehetőség. A csendes nap szimbolikusan is lezárja a nyári időszakot, és ünnepélyesen megnyitja a tanévet – nemcsak formálisan, hanem lelkileg is.
A Magyarországi Református Egyház 2025-öt az Ifjúság Szolgálatának Évévé nyilvánította. Ennek a kezdeményezésnek a célja a fiatalok életének megújulása, a gyülekezetek megújulása, valamint a fiatalok bevonása a közösségi szolgálatba.
