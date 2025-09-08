Lelki löketet kaptak a diákok Újfehértón – csendes nappal indult az új tanév

A csendes nap az egyházi iskolákban egy különleges alkalom, amelynek nagy szerepe van abban, hogyan indul a tanév. Ez nem egyszerűen egy „első nap”, hanem egy olyan közösségi és lelki élmény, amely ráhangolja a diákokat és a tanárokat az előttük álló hónapokra. Baracsiné Lakatos Margit az Újfehértói Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatója elmondta: „Az idei tanévet is csendes nappal kezdték az intézményben a diákok az ifisekkel együtt, egy olyan napot tartottunk, ami lelki löketet adott a tanévhez."