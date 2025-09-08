szeptember 9., kedd

Ádám névnap

15°
+31
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csendes nap

7 órája

Lelki löketet kaptak a diákok Újfehértón – csendes nappal indult az új tanév

Címkék#Újfehértói Általános Iskola , Óvoda és Bölcsőde#csendes nap#tanév

Újfehértón idén is csendes nappal kezdődött az iskolai év: a diákok és pedagógusok közös lelki útravalót kaptak.

Szon.hu

A csendes nap az egyházi iskolákban egy különleges alkalom, amelynek nagy szerepe van abban, hogyan indul a tanév. Ez nem egyszerűen egy „első nap”, hanem egy olyan közösségi és lelki élmény, amely ráhangolja a diákokat és a tanárokat az előttük álló hónapokra. Baracsiné Lakatos Margit az Újfehértói Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde igazgatója elmondta: „Az idei tanévet is csendes nappal kezdték az intézményben a diákok az ifisekkel együtt,  egy olyan napot tartottunk, ami lelki löketet adott a tanévhez."

Csendes nap - Újfehertói Református Általános Iskola és Óvoda

Fotók: Sipeki Péter

Mire jó a csendes nap?

  • Lelki ráhangolódás: a tanévkezdés gyakran tele van izgalommal és bizonytalansággal. A csendes nap lehetőséget ad arra, hogy mindenki elcsendesedjen, megnyugodjon, és Isten jelenlétében kezdhessen új fejezetet.
  • Közösségépítés: ilyenkor a diákok és a pedagógusok nemcsak tantermi keretek között találkoznak, hanem közös imádságban, éneklésben, beszélgetésben, játékban is részt vesznek. 
  • Értékek megerősítése: az egyházi iskolák sajátossága, hogy nemcsak tudást adnak, hanem keresztény értékeket is közvetítenek.
  • Új kezdet megjelölése: a tanév kezdete mindig új lehetőség. A csendes nap szimbolikusan is lezárja a nyári időszakot, és ünnepélyesen megnyitja a tanévet – nemcsak formálisan, hanem lelkileg is.

A Magyarországi Református Egyház 2025-öt az Ifjúság Szolgálatának Évévé nyilvánította. Ennek a kezdeményezésnek a célja a fiatalok életének megújulása, a gyülekezetek megújulása, valamint a fiatalok bevonása a közösségi szolgálatba. 

Más témák: 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu