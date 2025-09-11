szeptember 11., csütörtök

Huszonkettedszer rendezik meg

1 órája

Csenger: itt az almafesztivál programja!

Címkék#Kokas Banda#Du-Dance Moderntánc#Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület

Ingyenesen lehet részt venni a fesztiválon. Három napos programsorozattal várják az érdeklődőket a XXII. Csengeri Almafesztiválra.

Szon.hu
Csenger: itt az almafesztivál programja!

Az alma mater parkjában kezdődik az almafesztivál. Alapvetően ez így van rendjén, ám tavaly az időjárás keresztülhúzta a számításokat. A szervezők még időben lefújták a rendezvénysorozatot, s milyen igazuk volt: tényleg esős, hűvös, őszies volt az idő azon a bizonyos előző évi hétvégén. Most reménykednek benne, hogy a XXII. Csengeri Almafesztivált ideális körülmények között bonyolíthatják le.

Csenger Forján Zsolt


Csenger: ingyenesek a programok

– A városi étkezde előtti parkban pénteken természetes alapanyagokból készült kompozíciókból és almanapi rajzokból nyílik kiállítás, lesz gyerekfutóverseny is  – sorolta a délelőtti programokat Forján Zsolt, Csenger polgármestere. – Délután fellép Osztolykán Alex, a Balance Band, Csocsesz és a Kerozin, a napot Veréb József mulatós estje zárja. Szombaton reggeli tornával nyitunk, lesz kutyás bemutató, bábelőadás, óvodások és iskolások műsora, a Kokas Banda táncháza, a Du-Dance Moderntánc produkciója, színpadra lép a Csengeri Szeretet Nyugdíjas Egyesület, az Orfeusz Egyesület, Turbucz Bernadett népi táncházba invitálja az érdeklődőket. Este hétkor a Szent István téren a NOX nagyszabású koncertje kezdődik. A szombatot retro party zárja lemezlovasokkal. Vasárnap 11 órától a sportcentrumban focitorna indul, ezzel ér véget a Csengeri Almafesztivál. Mindenkit szeretettel várunk a programokra, amelyek ingyenesek.
Szatmár aranya az alma, ebben is rejlik Csenger hatalma. A Szamos-parti városban minden készen áll ahhoz, hogy egy újabb emlékezetes fesztivált rendezzenek. 

  

 

 

 

