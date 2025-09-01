szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

29°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közel ezer diák tanul az Eötvösben

52 perce

Csokisuli-start: tanévnyitó a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában

Címkék#Nyíregyházi Egyetem#felsőtagozat#tanév

Elkezdődött a tanév. A Csokisuli, azaz a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium terei, termei is benépesültek.

Szon.hu
Csokisuli-start: tanévnyitó a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában

Közel ezer diák kezdte meg a 2025/2026-os tanévet a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, népszerű nevén a Csokisuli falai között. Az intézmény tanévnyitó ünnepségét szeptember elsején az újonnan alakult osztályok részvételével tartották meg. 

Csokisuli Nyíregyházi Egyetem
Csokisuli-tanévnyitó
Fotó: Váczy Norbert 

Csokisuli: ez az 56. tanév

A kisiskolát kezdők, a felsőtagozatba, valamint a nagygimnáziumba lépő osztályok vettek részt a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén szeptember elsején.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
A rendezvényen Dobos Zoltánné Pető Erzsébet igazgatóhelyettes mondott ünnepi beszédet. Ebben azt is kiemelte, hogy pedagógusaiknak köszönhetően nyáron is változatos programokat kínált diákjainak az iskola. Az igazgatóhelyettes elmondta: az intézmény 56. tanévét 37 osztályban közel 1000 diákkal, 100 pedagógussal és 18 adminisztratív-technikai dolgozóval kezdte meg.
Az igazgatóhelyettes a jövőbeli célokról is szólt, ilyen például a tavalyi iskolaévben elért kimagasló eredmények megtartása, javítása. A tanulók tavalyi tanulmányi eredménye 4.49, az érettségit tett osztályok eredménye pedig 4.26 volt, ami az országos átlagot magasan meghaladta. A végzős gimnáziumi diákok döntő többsége szeptembertől egyetemeken folytatja tanulmányait. 

Tanévnyitó a Csokisuliban

Fotók: Váczy Norbert

 A Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában a 2025/2026-os tanévben három általános iskolai első osztály indult. A felsőtagozatba lépő osztályok közül kettő nyolcosztályos gimnáziumi, egy pedig általános iskolai tanulócsoportként alakult meg.
A 9. évfolyamon két osztályban a nyolcosztályos gimnázium diákjai folytatják tanulmányaikat, további egy osztályt pedig újonnan szerveződő négyosztályos gimnáziumi csoportként indított az intézmény – tájékoztatta portálunkat Kindrusz Emese kommunikációs munkatárs. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu