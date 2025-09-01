1 órája
Csokisuli-start: tanévnyitó a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában
Elkezdődött a tanév. A Csokisuli, azaz a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium terei, termei is benépesültek.
Közel ezer diák kezdte meg a 2025/2026-os tanévet a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, népszerű nevén a Csokisuli falai között. Az intézmény tanévnyitó ünnepségét szeptember elsején az újonnan alakult osztályok részvételével tartották meg.
Csokisuli: ez az 56. tanév
A kisiskolát kezdők, a felsőtagozatba, valamint a nagygimnáziumba lépő osztályok vettek részt a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanévnyitó ünnepségén szeptember elsején.
A rendezvényen Dobos Zoltánné Pető Erzsébet igazgatóhelyettes mondott ünnepi beszédet. Ebben azt is kiemelte, hogy pedagógusaiknak köszönhetően nyáron is változatos programokat kínált diákjainak az iskola. Az igazgatóhelyettes elmondta: az intézmény 56. tanévét 37 osztályban közel 1000 diákkal, 100 pedagógussal és 18 adminisztratív-technikai dolgozóval kezdte meg.
Az igazgatóhelyettes a jövőbeli célokról is szólt, ilyen például a tavalyi iskolaévben elért kimagasló eredmények megtartása, javítása. A tanulók tavalyi tanulmányi eredménye 4.49, az érettségit tett osztályok eredménye pedig 4.26 volt, ami az országos átlagot magasan meghaladta. A végzős gimnáziumi diákok döntő többsége szeptembertől egyetemeken folytatja tanulmányait.
Tanévnyitó a CsokisulibanFotók: Váczy Norbert
A Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolájában a 2025/2026-os tanévben három általános iskolai első osztály indult. A felsőtagozatba lépő osztályok közül kettő nyolcosztályos gimnáziumi, egy pedig általános iskolai tanulócsoportként alakult meg.
A 9. évfolyamon két osztályban a nyolcosztályos gimnázium diákjai folytatják tanulmányaikat, további egy osztályt pedig újonnan szerveződő négyosztályos gimnáziumi csoportként indított az intézmény – tájékoztatta portálunkat Kindrusz Emese kommunikációs munkatárs.
