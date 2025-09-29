szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

12°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csőtörés

2 órája

Óvatosan ezen a nyíregyházi szakaszon – Csőtörés

Címkék#Nyíregyháza#csőtörés#Hunyadi utca

Megtörtént a baj hétfő reggel. Csőtörés történt Nyíregyházán, a Hunyadi utca és a Belső körút kereszteződésében.

Szon.hu

Csőtörés Nyíregyháza: Csőtörés van Nyíregyházán, a Hunyadi utca és a Belső körút kereszteződésében. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.

Csőtörés Nyíregyházán: Belső körút
Csőtörés Nyíregyházán
Fotó: Csáki Alexandra

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Mint arról már korábban beszámoltunk, az elmúlt héten, eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán, mely ideiglenes vízhiányhoz vezetett Nyíregyháza Hunyadi utcában.

Bővebben az esetről ide kattintva olvashat.

Ajánljuk még:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu