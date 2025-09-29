Csőtörés
2 órája
Óvatosan ezen a nyíregyházi szakaszon – Csőtörés
Megtörtént a baj hétfő reggel. Csőtörés történt Nyíregyházán, a Hunyadi utca és a Belső körút kereszteződésében.
Csőtörés Nyíregyháza: Csőtörés van Nyíregyházán, a Hunyadi utca és a Belső körút kereszteződésében. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Mint arról már korábban beszámoltunk, az elmúlt héten, eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán, mely ideiglenes vízhiányhoz vezetett Nyíregyháza Hunyadi utcában.
Bővebben az esetről ide kattintva olvashat.
Ajánljuk még:
Ezt ne hagyja ki!Egyenesen a tó mélyéről
17 órája
Senki sem gondolta, hogy ez az állat bukkan majd elő a Sóstói-tóból!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre