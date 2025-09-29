Óvatosan ezen a nyíregyházi szakaszon – Csőtörés

Csőtörés Nyíregyháza: Csőtörés van Nyíregyházán, a Hunyadi utca és a Belső körút kereszteződésében. A szakemberek már dolgoznak a hiba elhárításán.

Csőtörés Nyíregyházán

Fotó: Csáki Alexandra

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Mint arról már korábban beszámoltunk, az elmúlt héten, eltört egy ivóvízcső Nyíregyházán, mely ideiglenes vízhiányhoz vezetett Nyíregyháza Hunyadi utcában.

Bővebben az esetről ide kattintva olvashat.

Ajánljuk még: