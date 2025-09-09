3 órája
Csütörtökön kísérik végső útjára a legendás oktatót
Dr. Rozgonyi Tibor Győző búcsúztatója 2025. szeptember 11-én 10 órától lesz a Nyíregyházi Északi Temető Főravatalozójából. A család kérése, hogy a gyászolók egy szál fehér virággal róják le kegyeletüket –tudatta a hírt a Nyíregyházi Egyetem közösségi oldalán.
A közelmúltban, 2025 augusztusában számos médiafelület adta hírül, hogy „74 éves korában elhunyt Rozgonyi Tibor matematikatanár, a Nyíregyházi Egyetem nyugdíjas oktatója, főiskolai docense”.
– Mondhatnánk – hasonló szalagcímmel sajnos nap mint nap jelenik meg ilyen hír: béke poraira, nyugodjon békében az elhunyt! Rozgonyi tanár úr esetében azonban nagyon sokan megálltak ennek a hírnek a hallatára és nemcsak egy pillanatra… A rokonoknak, munkatársaknak, ismerősöknek, barátoknak és tanítványoknak megjelent jellegzetes kedves arca, semmivel össze nem téveszthető sziluettje, mindig ápolt, öltönyös-nyakkendős megjelenése és kedves-hamiskás mosolya. Egyénisége mély nyomott hagyott az emberekben, nem véletlenül. Hiszen nem átlagos ember volt ő, hanem egyszerre Tudós, Kutató, Oktató, Barát, Férj és legfőképpen TANÁR. Hogy milyen tartalmas életút állt mögötte, az kiderül életrajzából, felesége és kollégái visszaemlékezéseiből – olvasható az egyetem oldalán.
Rozgonyi Tibor Győző Mátészalkán született 1951. július 18-án, egy négygyermekes család elsőszülöttjeként. Édesanyja Ferenczi Julianna, édesapja Rozgonyi Győző. Testvéreit – Gábort, Tündét, Dezsőt – szerető gondoskodással óvta, segítette pályaválasztásukat, életüket.
Általános iskolába Géberjénben járt, középiskolai tanulmányait Mátészalkán, az Esze Tamás Gimnáziumban folytatta. A matematika csodáira és egyben saját matematikai tehetségére középiskolai matematikatanára döbbentette rá, már a gimnázium első osztályában. Pályája ennek a sorsdöntő találkozásnak köszönhetően a matematika felé fordult. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen szerzett középiskolai tanári matematika-fizika szakos diplomát 1975-ben. Kiváló tanulmányi eredményének köszönhetően a debreceni Napfizikai Obszervatóriumban kezdett el dolgozni akadémiai ösztöndíjasként. 1976-ban elfogadták tanársegédi pályázatát a Bessenyei György Tanárképző Főiskola Matematika Tanszékére. Még ebben az évben szeptember 11-én kötött házasságot Váradi Évával. Házasságuk 49 éve értékekkel teli és tartalmas volt, óvták, segítették egymást a közös évek alatt. Tibor mindig nagy szeretettel és tisztelettel beszélt feleségéről, Éváról, a közös főzésekről, programjaikról és terveikről.
A következő mérföldkő életében 1985 volt, amikor egyetemi doktori címet szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecenben. A szakma elmélyült művelőjeként kutatta az analízis rejtelmeit, mindeközben nagy gondot fordított a fiatalok matematikaképzésére és a szakmai metodikára. Neki köszönhető, hogy kollégái is átvették azt a szemléletet, hogy a fiatal tehetségeket támogatni kell, akik pedig nehézségekkel küzdenek a matematika tanulás rögös ösvényén, segíteni.
– Rozgonyi tanár úr meghatározó szerepet játszott a szakmai közéletben is. A Bolyai János Matematikai Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tagozatának 2 évtizedig volt az elnöke (2005-25), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Megyei Matematika Tagozatának pedig aktív tagja és szervezője volt. Évtizedeken át szervezte a főiskolák közötti matematika tanulmányi versenyeket, kísérte a hallgatókat szakmai gyakorlatokra, tanulmányi kirándulásokra belföldön és külföldön egyaránt. 1980-tól Rozgonyi Tibor szerkesztette a főiskola órarendjét minden szakra és képzési formára vonatkozólag, ami nem kis kihívást jelentett. Tanszéki munkái mellett 6 évig vezette a kollégiumot a 80’as években. 1991 és 1998 között a Bessenyei Tankönyvkiadó felelős vezetője volt – idézik fel a nekrológban.
A matematikaversenyeket szívügyének tekintette
–Külön említésre méltó Rozgonyi Tibornak a Bereznai Gyula Matematikaverseny létrehozásában és szervezésében vállalt szerepe. A verseny először 1991-ben, a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolája - a mostani Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium - által került megrendezésre a főiskola Matematika Tanszékének egykori vezetőjének Bereznai Gyulának a tiszteletére, emlékére. Kezdetben az felsőtagozatos diákok két fordulóban mérethették össze tudásukat, majd a verseny kétfordulósról egyfordulósra változott, valamint kibővült a 3-4., majd a 9. és 10. osztályosok versenyével is. A 2018-as évtől már a 11. évfolyamos tanulók is részt vehettek rajta. 2010 - ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakmailag támogatott verseny lett. A verseny feladatsorainak összeállítása, valamint a feladatsorok javításának megszervezése hallgatók bevonásával eleinte Dr. Czeglédy Istvánnak és Dr. Rozgonyi Tibornak volt köszönhető. Az utolsó években már csak Dr. Rozgonyi Tibor vállalta magára 3-11. évfolyamig a feladatsorok elkészítését.
Szívügyének tekintette, hogy megrendezésre kerüljön a verseny évről-évre, de ennek sajnos gátat szabott a 2020-as Covid járvány. Az utolsó megrendezett verseny 2019-ben zajlott le. Fáradtságot nem tűrve hirdette, szervezte a BJMT versenyeit megyénkben, szem előtt tartva a Kürschák József Matematikai Tanulóversenyt is. A versenyek feladatainak témája játékos, gyerekközeli volt. A versenyfeladatok megoldásához inkább logikai gondolkodásra volt szükség problémamegoldó készségekkel fűszerezve, mint matematikai tárgyi tudásra.
2009-ben a Bolyai János Matematikai Társulat Beke Manó emlékdíjban részesítette munkásságáért.
Nagyon fontosnak tartotta, hogy a Matematika Tanszék, majd Matematika és Informatika Intézet évről évre emlékelőadást rendezzen dr. Varecza Árpád tiszteletére. Szívből jövő feladatának tekintette, hogy Varecza Árpád síremlékének megkoszorúzása után egy gondolatébresztő, inspiráló matematikai előadáson vegyenek részt a meghívottak minden évben. A vendégelőadók között neves matematikusokat, a szakmai jeles képviselőit üdvözölhettük, így pl. 2006-ban Prof. dr. Totik Vilmos, akadémikust, 2007-ben Prof. dr. Daróczy Zoltán akadémikust, vagy a korábban itt oktató kollégákat, pl. Prof. dr. Gát Györgyöt. Nyugdíjazása után is aktív tagja maradt a Nyíregyházi Egyetem Matematika és Informatika Intézetének. Mind nappali, mind levelező képzésben oktatta a hallgatókat, rendszeresen megjelent az intézet rendezvényein is, így pl. a Pí-napon.
Elismerései, kitüntetései egy gazdag, tartalmas életútról tanúskodnak:
1970. Árvízvédelemért ére, adományozó: Magyar Népköztársaság Belügyminisztériuma
1975. Pro Universitate, adományozó: KLTE TTK dékán
1977. Aranykoszorús KISZ jelvény, adományozó: KISZ KB
1981. Miniszteri dicséret, adományozó: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
1984. Kiváló ifjúsági vezető érem, adományozó: KISZ KB
1988. Kiváló munkáért kitüntetés, adományozó: Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa
1989. Kiváló FEB tanár, adományozó: Művelődési minisztérium
1999. Kiváló oktató, adományozó: Bessenyei György Tanárképző Főiskola
2001. Kiváló oktató, adományozó: Nyíregyházi Főiskola
2003. Bessenyei ezüst emlékérem, adományozó: Nyíregyházi Főiskola
2009. Beke Manó díj, adományozó: Bolyai János Matematikai Társulat
2014. „Dr. Filep László a tehetséges matematikus hallgatókért” Alapítvány 2014. évi alapítványi díja, adományozó: Nyíregyházi Főiskola
Az egyetem József Attila szavaival búcsúzik szeretett munkatársától, kinek szellemisége örökre megmarad a Nyíregyházi Egyetem falai közt és tovább él megannyi szívben:
„Szabad, hű tenger volt a lelkem,
nem érdemeltem,
hogy most legyen fáradt, hullámtalan, holt,
mert igazam volt. Mert igazam volt.”