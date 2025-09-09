Csütörtökön kísérik végső útjára a legendás oktatót

A következő mérföldkő életében 1985 volt, amikor egyetemi doktori címet szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen, Debrecenben. A szakma elmélyült művelőjeként kutatta az analízis rejtelmeit, mindeközben nagy gondot fordított a fiatalok matematikaképzésére és a szakmai metodikára. Neki köszönhető, hogy kollégái is átvették azt a szemléletet, hogy a fiatal tehetségeket támogatni kell, akik pedig nehézségekkel küzdenek a matematika tanulás rögös ösvényén, segíteni.

– Rozgonyi tanár úr meghatározó szerepet játszott a szakmai közéletben is. A Bolyai János Matematikai Társulat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei tagozatának 2 évtizedig volt az elnöke (2005-25), a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Megyei Matematika Tagozatának pedig aktív tagja és szervezője volt. Évtizedeken át szervezte a főiskolák közötti matematika tanulmányi versenyeket, kísérte a hallgatókat szakmai gyakorlatokra, tanulmányi kirándulásokra belföldön és külföldön egyaránt. 1980-tól Rozgonyi Tibor szerkesztette a főiskola órarendjét minden szakra és képzési formára vonatkozólag, ami nem kis kihívást jelentett. Tanszéki munkái mellett 6 évig vezette a kollégiumot a 80’as években. 1991 és 1998 között a Bessenyei Tankönyvkiadó felelős vezetője volt – idézik fel a nekrológban.

A matematikaversenyeket szívügyének tekintette

–Külön említésre méltó Rozgonyi Tibornak a Bereznai Gyula Matematikaverseny létrehozásában és szervezésében vállalt szerepe. A verseny először 1991-ben, a Nyíregyházi Egyetem gyakorlóiskolája - a mostani Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium - által került megrendezésre a főiskola Matematika Tanszékének egykori vezetőjének Bereznai Gyulának a tiszteletére, emlékére. Kezdetben az felsőtagozatos diákok két fordulóban mérethették össze tudásukat, majd a verseny kétfordulósról egyfordulósra változott, valamint kibővült a 3-4., majd a 9. és 10. osztályosok versenyével is. A 2018-as évtől már a 11. évfolyamos tanulók is részt vehettek rajta. 2010 - ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által szakmailag támogatott verseny lett. A verseny feladatsorainak összeállítása, valamint a feladatsorok javításának megszervezése hallgatók bevonásával eleinte Dr. Czeglédy Istvánnak és Dr. Rozgonyi Tibornak volt köszönhető. Az utolsó években már csak Dr. Rozgonyi Tibor vállalta magára 3-11. évfolyamig a feladatsorok elkészítését.