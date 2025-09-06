Élete múlhat rajta: ezek a tünetek a rák jelei is lehetnek – ingyenes szűrés Kisvárdán!

–A fej-nyaki daganatok Magyarországon kiemelkedően magas halálozással járnak – pedig korai felismeréssel a gyógyulási esély akár 80–90%!– hívja fel a figyelmet a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház. A kórház 2025-ben is csatlakozik a nemzetközi "Ragadd torkon a rákot!" - Make Sense kampányhoz, melynek elsődleges célja, hogy a lakosság megismerje, és adott esetben felismerje a fej-nyaki daganatok tüneteit.

Ha az alábbi tünetek 3 hétnél tovább fennállnak, mindenképp forduljon orvoshoz: tartós torok- vagy fülfájdalom, nyelési vagy szájnyitási nehézség, nem gyógyuló szájüregi elváltozás, rekedtség, fájdalmatlan nyaki duzzanat.

Szeptember 15-17. között ingyenes fej-nyaki daganatszűrésre várják a lakosságot az alábbi időpontokban a kisvárdai kórház Fül-Orr-Gégészeti szakrendelésén: 2025. szeptember 15. (hétfő) 8:00 – 13:15 2025. szeptember 16. (kedd) 8:00 - 13:15 2025. szeptember 17. (szerda) 8:00 - 13:15

A szűréshez időpontfoglalás szükséges, időpont az alábbi linken foglalható, ahol kiválasztható a Szent Damján Görögkatolikus Kórház (Kisvárda, Árpád út 26.) helyszínként: Tegyünk együtt a korai felismerésért – mert az időben felfedezett betegség életet menthet!

