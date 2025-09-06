szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

28°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Daganat

2 órája

Élete múlhat rajta: ezek a tünetek a rák jelei is lehetnek – ingyenes szűrés Kisvárdán!

Címkék#szájüregi#nyaki#Ragadd torkon a rákot-Make Sens#Kisvárda#szűrés#daganat

Vannak betegségek, amelyek korai felismeréssel szinte teljesen gyógyíthatók – mégis sokan túl későn fordulnak orvoshoz.

Szon.hu

–A fej-nyaki daganatok Magyarországon kiemelkedően magas halálozással járnak – pedig korai felismeréssel a gyógyulási esély akár 80–90%!– hívja fel a figyelmet a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház. A kórház 2025-ben is csatlakozik a nemzetközi "Ragadd torkon a rákot!" - Make Sense kampányhoz, melynek elsődleges célja, hogy a lakosság megismerje, és adott esetben felismerje a fej-nyaki daganatok tüneteit.

Ha az alábbi tünetek 3 hétnél tovább fennállnak, mindenképp forduljon orvoshoz: tartós torok- vagy fülfájdalom, nyelési vagy szájnyitási nehézség, nem gyógyuló szájüregi elváltozás, rekedtség, fájdalmatlan nyaki duzzanat.

Szeptember 15-17. között ingyenes fej-nyaki daganatszűrésre várják a lakosságot az alábbi időpontokban a kisvárdai kórház Fül-Orr-Gégészeti szakrendelésén:

2025. szeptember 15. (hétfő) 8:00 – 13:15

2025. szeptember 16. (kedd) 8:00 - 13:15

2025. szeptember 17. (szerda) 8:00 - 13:15

A szűréshez időpontfoglalás szükséges, időpont az alábbi linken foglalható, ahol kiválasztható a Szent Damján Görögkatolikus Kórház (Kisvárda, Árpád út 26.) helyszínként: Tegyünk együtt a korai felismerésért – mert az időben felfedezett betegség életet menthet!

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu