Eltört a szárnya

42 perce

Nem hiszed el, milyen állat bujkált a Zelk suliban! (fotókkal)

Megható mentőakció – sérült denevért óvtak a diákok. A Zelk tanulói vették észre a sérült állatot, a denevérmentők életet mentettek.

L. Tóth Lajos
Nem hiszez el, milyen állat bujkált a Zelk suliban! (fotókkal)

Forrás: Zelk Zoltán Általános, Angol és Német Kéttannyelvű Iskola

Bajba jutott denevéren segítettek a Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény udvarán. A különleges mentőakcióban alsó és felső tagozatos tanuló – sőt, egy kisóvodás – is részt vett. A rekkenő hőségben megszédült állat fának repült, mint kiderült, a bal szárnya eltört, és egész nap szomjazott. A rábukkanó gyermekek mindaddig kitartóan védték, amíg befutott a szakszerű segítség. A denevérmentők jelesre vizsgáztak.

denevérmentők Zelk iskola
Denevérmentők a Zelk-iskolában Fotó: iskola


Denevérmentők: büszkék a kis hősökre

– A segélykérést Kósa Andrea pedagógus hallotta meg, aki azonnal értesítette Hanyicska-Nagygyőry Annát, a Hortobágyi Madárpark – Madárkórház Alapítvány vármegyei telephelyének vezetőjét. Anna néni teljes odaadással segítette a mentést, nem pusztán az állat ellátásában, hanem a tanulók megnyugtatásában is. A helyszínre érkező orvos is biztosította a denevér nyugalmát – közölte Görömbeiné Pompár Erzsébet igazgatóhelyettes.
– Nagyon örülök, hogy egy olyan csapat tagja lehetek ebben az iskolában, ahol nem mennek el a bajba került élőlények mellett – mondta meghatottan Kósa Andrea, aki az intézményben a Zöldike szakkör vezetőjeként ismerteti meg az alsósokkal a madármentés alapjait. A szakkör célja az élővilág iránti érzékenyítés, a természetvédelem gyakorlati megismerése, valamint az iskolakert és madárbarát udvar kialakítása.
– A denevérmentés nemcsak az állat megóvásáról szólt, hanem arról is, hogy a gyermekek megtapasztalhatták: az együttérzés, a felelősségvállalás és az összefogás valódi közösségi értékek. Az iskola méltán lehet büszke ezekre a kis hősökre – vette vissza a szót Görömbeiné Pompár Erzsébet.

 

