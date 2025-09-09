A Dessewffy-család öröksége Gávavencsellőn - a kastély és a kripta is szóba került

Gávavencsellőn kerekasztal-beszélgetésen emlékeztek meg a településhez kötődő gróf Dessewffy-családról. Az apropó a család nemesi címerének 500., és a grófi cím elnyerésének 250. évfordulója volt.

Dessewffy-család: Komiszár Dénes ismertette a kutatási eredményeit Fotó: Palicz György

Dessewffy-család: a helytörténész szemével

A Dessewffy-hitbizomány alapítója Dessewffy Kálmán (1797-1879) volt, a családi kripta felújítása is szóba került, valamint a kastély jövőbeni hasznosításáról is szó esett. Komiszár Dénes helytörténész a vencsellői Dessewffyekről emlékezett meg vetített előadás keretében, dr. János István főiskolai tanár a Dessewffyek közelmúltban történt antropológiai vizsgálatáról számolt be. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dessewffy Andor, Monor alpolgármestere, Fiáth Miklós (Dessewffy Kálmán szépunokája) és felesége – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és a vármegyei értéktár bizottság elnöke.