Gávavencsellői megemlékezés

7 órája

A Dessewffy-család öröksége Gávavencsellőn - a kastély és a kripta is szóba került

Címkék#Dr János István#Dessewffy Kálmán#Gávavencsellő

Jeles jubileum Gávavencsellőn. A kerekasztal-beszélgetés apropója a Dessewffy-salád nemesi címerének 500., és a grófi cím elnyerésének 250. évfordulója volt.

Gávavencsellőn kerekasztal-beszélgetésen emlékeztek meg a településhez kötődő gróf Dessewffy-családról. Az apropó a család nemesi címerének 500., és a grófi cím elnyerésének 250. évfordulója volt.

Dessewffy Palicz György
Dessewffy-család: Komiszár Dénes ismertette a kutatási eredményeit Fotó: Palicz György

Dessewffy-család: a helytörténész szemével

A Dessewffy-hitbizomány alapítója Dessewffy Kálmán (1797-1879) volt, a családi kripta felújítása is szóba került, valamint a kastély jövőbeni hasznosításáról is szó esett. Komiszár Dénes helytörténész a vencsellői Dessewffyekről emlékezett meg vetített előadás keretében, dr. János István főiskolai tanár a Dessewffyek közelmúltban történt antropológiai vizsgálatáról számolt be. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Dessewffy Andor, Monor alpolgármestere, Fiáth Miklós (Dessewffy Kálmán szépunokája) és felesége – írta a közösségi oldalán dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke és a vármegyei értéktár bizottság elnöke.

 

