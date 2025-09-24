Gyárakban és éttermekben dolgoznak pihenés helyett a szabolcsi diákok – kiderült, mennyiért

Véget ért a nyári szünidő, az iskola első hetei után a diákok lassan visszaszoknak a „szürke hétköznapokba”. A nyári emlékek még élénken ott lebegnek előttük, mi pedig utánajártunk, milyen volt a nyári diákmunkaszezon az idén. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy bár a tanulók nagy része a szünidőben dolgozik, egyre többen vannak azok, akik a becsengetés után sem teszik le a lantot. A nyári diákmunkáról és az egész évben elérhető pozíciókról Mozgi-Járosi Dorinával, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetőjével beszélgettünk. A csoport égisze alá tartozó Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél már tavasszal nagy számban jelentek meg a diákmunka iránt érdeklődők, de az idei szezon más érdekességeket is tartogatott.

Mozgi-Járosi Dorinával beszélgettünk a diákmunka idei érdekességeiről

Fotó: Mozgi-Járosi Dorina archívuma

Diákmunka: egyre tudatosabbak a fiatalok

– A diákmunka Szabolcsban is évről évre egyre népszerűbb, s minden esztendővel többen vannak azok, akik már 16 éves kortól munkát szeretnének vállalni. A tanulók ráadásul egyre tudatosabbak, és a szülők is kifejezetten a munkavállalásra ösztönzik őket.

Az idén már márciusban rengetegen érdeklődtek diákmunka iránt, ami szintén az egyre nagyobb tudatosságra vall. A korábbi években sokan várták meg ezzel a tanév végét, és bizony nem egyszer előfordult, hogy mire keresgélésbe kezdtek, a legtöbb pozíció már betelt.

– A szülők is nagyobb számban térnek be hozzánk, hogy segítsenek megtalálni gyermeküknek a legjobb diákmunkát – tudtuk meg Mozgi-Járosi Dorinától.

A diákmunka a pénzkereset mellett értékes tapasztalatokkal is felruházza a fiatalokat, nem is beszélve a sikerélményekről.

Nem olcsó manapság egy új okostelefon, és akkor még szóba sem került a jogosítvány, vagy éppen egy új laptop. A szülőknek pedig óriási segítség, ha ezekre nem a családi kasszából kell félretenni, hanem a fiatal a maga munkájával keresi meg a rá valót.

Ugródeszka a felnőtt életbe

– Nagyon sokan érkeznek az említettekhez hasonló konkrét célokkal, ami már önmagában örvendetes, és az is érdekes, hogy a tapasztalatok alapján a tanulásra is jó hatással van a diákmunka. Bár az egyetemisták többsége a tanulás mellett is – és nem csak a szünidőben – dolgozik, hamar megtanulják jól beosztani az idejüket, sokkal szervezetebbé válnak.

Ezek a tapasztalatok később megkönnyítik a dolgukat, ha ki kell lépni a nagybetűs életbe. Azt se felejtsük el, hogy a cégek is értékelik ezeket a tapasztalatokat, és akkor még nem is beszéltünk a különféle gyakornoki munkákról.

– A visszajelzések alapján a gyakornoki pozíciókban dolgozó diákok nagy részét főállásban foglalkoztatják tovább azok a vállalatok, ahol a „dolgos diákéveket” töltötték – a közelmúltban is több ilyen visszajelzést kaptunk – emelte ki a kirendeltségvezető.