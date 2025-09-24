41 perce
Gyárakban és éttermekben dolgoznak pihenés helyett a szabolcsi diákok – kiderült, mennyiért
Bár a tanév alatt elsősorban az egyetemisták dolgoznak, a középiskolások lehetőségei is bővülnek. Egyre többen vannak, akiknek a diákmunka nem ér véget az első csengőszóval.
A gyakornoki pozíciókban kiemelt bért kereshetnek a diákok
Fotó: Illusztráció: MW-archív/Nagy Balázs
Véget ért a nyári szünidő, az iskola első hetei után a diákok lassan visszaszoknak a „szürke hétköznapokba”. A nyári emlékek még élénken ott lebegnek előttük, mi pedig utánajártunk, milyen volt a nyári diákmunkaszezon az idén. Ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy bár a tanulók nagy része a szünidőben dolgozik, egyre többen vannak azok, akik a becsengetés után sem teszik le a lantot. A nyári diákmunkáról és az egész évben elérhető pozíciókról Mozgi-Járosi Dorinával, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetőjével beszélgettünk. A csoport égisze alá tartozó Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél már tavasszal nagy számban jelentek meg a diákmunka iránt érdeklődők, de az idei szezon más érdekességeket is tartogatott.
Diákmunka: egyre tudatosabbak a fiatalok
– A diákmunka Szabolcsban is évről évre egyre népszerűbb, s minden esztendővel többen vannak azok, akik már 16 éves kortól munkát szeretnének vállalni. A tanulók ráadásul egyre tudatosabbak, és a szülők is kifejezetten a munkavállalásra ösztönzik őket.
Az idén már márciusban rengetegen érdeklődtek diákmunka iránt, ami szintén az egyre nagyobb tudatosságra vall. A korábbi években sokan várták meg ezzel a tanév végét, és bizony nem egyszer előfordult, hogy mire keresgélésbe kezdtek, a legtöbb pozíció már betelt.
– A szülők is nagyobb számban térnek be hozzánk, hogy segítsenek megtalálni gyermeküknek a legjobb diákmunkát – tudtuk meg Mozgi-Járosi Dorinától.
A diákmunka a pénzkereset mellett értékes tapasztalatokkal is felruházza a fiatalokat, nem is beszélve a sikerélményekről.
Nem olcsó manapság egy új okostelefon, és akkor még szóba sem került a jogosítvány, vagy éppen egy új laptop. A szülőknek pedig óriási segítség, ha ezekre nem a családi kasszából kell félretenni, hanem a fiatal a maga munkájával keresi meg a rá valót.
Ugródeszka a felnőtt életbe
– Nagyon sokan érkeznek az említettekhez hasonló konkrét célokkal, ami már önmagában örvendetes, és az is érdekes, hogy a tapasztalatok alapján a tanulásra is jó hatással van a diákmunka. Bár az egyetemisták többsége a tanulás mellett is – és nem csak a szünidőben – dolgozik, hamar megtanulják jól beosztani az idejüket, sokkal szervezetebbé válnak.
Ezek a tapasztalatok később megkönnyítik a dolgukat, ha ki kell lépni a nagybetűs életbe. Azt se felejtsük el, hogy a cégek is értékelik ezeket a tapasztalatokat, és akkor még nem is beszéltünk a különféle gyakornoki munkákról.
– A visszajelzések alapján a gyakornoki pozíciókban dolgozó diákok nagy részét főállásban foglalkoztatják tovább azok a vállalatok, ahol a „dolgos diákéveket” töltötték – a közelmúltban is több ilyen visszajelzést kaptunk – emelte ki a kirendeltségvezető.
Az említett gyakornoki pozíciók különlegessége a bérekben is megmutatkozik. A minimálbér emelkedésével az idén minimum 1672 forintot kereshettek a diákok óránként, ám a gyakornoki állások esetén bőven 2000 forint feletti összegről beszélhetünk, ráadásul a HR- és IT-gyakornokok kifejezetten keresettek is az országban, a térségben. Mozgi-Járosi Dorinát arról is kérdeztük, melyek voltak a legnépszerűbb diákmunkák az idén.
Diákmunka Mátészalka és Kisvárda környékén
– A nyáron a különféle gyári munkák vitték a prímet, ezek minden korábbinál több 18 év alatti fiatalnak biztosítottak munkalehetőséget. Nagyon sok 16–17 éves foglalkoztattunk ilyen munkakörökben. Az viszont nem változott, hogy a diákmunka nem ér véget az első csengőszóval. Bár a tanév alatt elsősorban a szabadabb napirenddel rendelkező egyetemisták dolgoznak, egyre több az olyan középiskolás is, aki ősszel és télen is dolgozik. Ennek több oka is van: egyrészt sokat bővültek a lehetőségek, másrészt nem szabad megfeledkezni a vármegyei családok anyagi helyzetéről sem.
A bővülés ugyanakkor nem csupán Nyíregyházára, hanem a vármegye több nagyobb városára, például Kisvárdára és Mátészalkára is jellemző. Több gyorsétterem is nyílt ezekben a városokban, amik rugalmas beosztást kínálnak, így a középiskolások is könnyebben vállalhatnak munkát tanítás után délutánonként, vagy éppen hétvégén
– hívta fel a figyelmet Mozgi-Járosi Dorina, hozzátéve, a helyi fiatalok mellett továbbra is várják azon külföldi tanulók jelentkezését, akik szeretnének diákmunkát vállalni.
Meló-Diák Nyíregyháza elérhetőségei
- Cím: Dózsa György u. 38.
- Telefon: (06 42) 787 218
- Web: https://www.melodiak.hu/
