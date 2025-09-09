Dr. Szabó Tünde: a digitalizált világban is büszke, békés, erős közösséget kell működtetnünk

Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális - hálózatot, mely a polgári erőt fogja képvie. A kormányfő ugyanekkor jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Nyíregyháza országgyűlési képviselője, dr. Szabó Tünde három digitális polgári kör tagja.

Sorra csatlakoznak a digitális polgári körökhöz, a képen az első, melyet Tusványoson jelentett be a miniszterelnök

Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Három digitális polgári kör tagja az országgyűlési képviselő

Dr. Szabó Tünde alapító tagja a Nők a párbeszédért digitális polgári körnek, de tagja a Zebra és a Drogellenes DPK-nak is.

A Digitális Polgári Körökkel arra szövetkeztünk, hogy stabil online kulturális védőhálót létrehozva megvédjük nemzeti értékeinket, nyelvünket és identitásunkat, hogy polgári, keresztény konzervatív alapokon nyugvó értékrendendünket határozottan képviseljük a közösségi médiában is

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, a digitális polgári körök innovatív műhelyek, amelyek kiválóan alkalmas színterek gondolatmegosztásra, tudás gyarapítására. Úgy látja, itt hatékonyabban, gyorsabban, egyszerűbben tudnak kapcsolatot teremteni, ráadásul a különböző körök tagjai összeköttetésben állnak Magyarország vezetőivel.

Számunkra az a legfontosabb, hogy ezáltal közösen, mindenkit bevonva, a legjobb irányba alakíthassuk hazánk sorsát

– emelte ki dr. Szabó Tünde.

Az online világ kihívásaira reflektálva, a digitalizált világban is büszke, békés, de erős közösséget kell működtetnünk, húzta alá.

Új megoldásokat kell létrehoznunk, erre pedig a legalkalmasabb terület a körök gyarapítása, ahol mindenki kapcsolódhat ezekhez a gondolatokhoz, és azzal, hogy digitálisan egymás mellé kerülünk, még inkább együtt formálhatjuk a jövőt!

– vélekedett az országgyűlési képviselő, akinek a körökkel kapcsolatban az első igazán meghatározó élménye, hogy alapító tagnak kérték fel a Nők a párbeszédért digitális polgári kör csapatába.

Itt a napokban megtartjuk az első ülésünket, amely az alapító nyilatkozat fényében egy nagyon bíztató, összetartó közösséget hív életre, ami hiánypótló lesz az online térben.

– mondta portálunknak.