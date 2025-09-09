szeptember 9., kedd

Digitális polgári körök

6 órája

Dr. Szabó Tünde: a digitalizált világban is büszke, békés, erős közösséget kell működtetnünk

A térség országgyűlési képviselője, dr. Szabó Tünde is csatlakozott már a kezdeményezéshez. A digitális polgári körök népszerűek, néhány hét alatt több mint hatvanhatezren léptek be valamelyikbe.

Szon.hu
Dr. Szabó Tünde: a digitalizált világban is büszke, békés, erős közösséget kell működtetnünk

Dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselő három digitális polgári körnek is a tagja

Fotó: MW-archív

Mint ismert, Orbán Viktor a tusványosi beszédében hirdette meg a digitális polgári köröket, amivel összefogott a civil világgal, hogy létrehozzon egy új digitális - hálózatot, mely a polgári erőt fogja képvie. A kormányfő ugyanekkor jelentette be az egyes számú digitális polgári kör (DPK) megalakulását is. Orbán Viktor mellett sportoló, zenész, filozófus, politikus, történész is megtalálható az első digitális polgári körök alapítói között. Nyíregyháza országgyűlési képviselője, dr. Szabó Tünde három digitális polgári kör tagja.

Egyre többen csatlakoznak a digitális polgári körökhöz
Sorra csatlakoznak a digitális polgári körökhöz, a képen az első, melyet Tusványoson jelentett be a miniszterelnök 
Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda

Három digitális polgári kör tagja az országgyűlési képviselő

Dr. Szabó Tünde alapító tagja a Nők a párbeszédért digitális polgári körnek, de tagja a Zebra és a Drogellenes DPK-nak is.

A Digitális Polgári Körökkel arra szövetkeztünk, hogy stabil online kulturális védőhálót létrehozva megvédjük nemzeti értékeinket, nyelvünket és identitásunkat, hogy polgári, keresztény konzervatív alapokon nyugvó értékrendendünket határozottan képviseljük a közösségi médiában is

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Hozzátette, a digitális polgári körök innovatív műhelyek, amelyek kiválóan alkalmas színterek  gondolatmegosztásra, tudás gyarapítására. Úgy látja, itt hatékonyabban, gyorsabban, egyszerűbben  tudnak kapcsolatot teremteni, ráadásul a különböző körök tagjai összeköttetésben állnak Magyarország vezetőivel.

Számunkra az a legfontosabb, hogy ezáltal közösen, mindenkit bevonva, a legjobb irányba alakíthassuk hazánk sorsát

– emelte ki dr. Szabó Tünde.

Az online világ kihívásaira reflektálva, a digitalizált világban is büszke, békés, de erős közösséget kell működtetnünk, húzta alá.

Új megoldásokat kell létrehoznunk, erre pedig a legalkalmasabb terület a körök gyarapítása, ahol mindenki kapcsolódhat ezekhez a gondolatokhoz, és azzal, hogy digitálisan  egymás mellé kerülünk, még inkább együtt  formálhatjuk a jövőt! 

– vélekedett az országgyűlési képviselő, akinek a körökkel kapcsolatban az első igazán meghatározó élménye, hogy alapító tagnak kérték fel a Nők a párbeszédért digitális polgári kör csapatába.

Itt a napokban megtartjuk az első ülésünket, amely az alapító nyilatkozat fényében egy nagyon bíztató, összetartó közösséget hív életre, ami hiánypótló lesz az online térben. 

– mondta portálunknak.

A körbe nőket, hölgyeket, lányokat, asszonyokat, anyákat és nagymamákat is szeretettel várnak, akik készek a közös nemzeti gondolkodásra és cselekvésre, hogy a jövőben is olyan Magyarországon élhessenek, mint a mai, és amit megálmodtak maguknak. 

 

 

 

 

