DPK-találkozó

1 órája

Több mint 70 ezren a Digitális Polgári Körökben – ma indul az első országos találkozó

Soha nem látott érdeklődés övezi az országos találkozót, amelyet szeptember 20-án tartanak a budapesti Papp László Sportarénában. A Digitális Polgári Körök regisztrált tagjainak száma meghaladta a 70 ezret, ami hatalmas siker a kezdeményezésnek.

A Digitális Polgári Körök gyűlésén Orbán Viktor is felszólal

Forrás: Facebook/Orbán Viktor közösségi oldala

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szeptember 20-án, szombaton rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját Budapesten, a Papp László Sportarénában. A rendezvényre kizárólag regisztrált tagok léphetnek be, számuk már meghaladta a 70 ezret. Ez a hatalmas szám is jelzi, milyen nagy közösségi erő gyűlt össze a kezdeményezés körül.

A Digitális Polgári Körök találkozójának helyszínére már megérkezett Orbán Viktor
Forrás: Facebook/Orbán Viktor közösségi oldala

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program déltől kezdődik, az expón közel 40 kiállító mutatja be munkáját. A színpadi program 16 órakor indul, felszólal Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Orbán Viktor miniszterelnök. A civil világ számos képviselője is mikrofont ragad, kiegészítve a politikai üzeneteket.

Az expó 12 órától 15:30-ig, majd a beszédeket követően 17:45-től ismét nyitva tart. A rendezvény este 19 órakor zárul. Külön érdekesség, hogy a „Zebra” névre keresztelt Digitális Polgári Kör is megjelenik, amely kifejezetten az álhírek elleni küzdelmet tűzte zászlajára.

Hírolyamunk a DPK-találkozóról:

A szabolcsi 5-ös vk. is úton, az élen Kovács Sándor országgyűlési képvislővel:

 

Hisszük, hogy összefogással GYŐZNI FOGUNK❗️🇭🇺 - osztotta meg közösségi oldalán Seszták Miklós országgyűlési képviselő, a DPK-gyűlésre indulóban:

Orbán Viktor mindeközben gyülekezőre szólított:

A Papp László Sportarénában tartott Digitális Polgári Körök országos találkozóján Menczer Tamás arról beszélt, hogy a közösség ereje ma is meghatározó, és a Harcosok órája élő adásban köszöntötte a százezresre duzzadt mozgalmat.

Menczer Tamás a Harcosok órájában köszönötte a Digitáls POlgár Körök találkozójára érkezőket
Forrás:  Facebook

Orbán Viktor a helyszínről posztolt:

Lázár János is elndult a találkozóra, úgy tűnik, nem gyalog:

A HírTV élőben tudósít a helyszínről:

Identitás védő célzattal is indul a Digitális Polgári Körök mozgalma

A Digitális Polgári kKörök mozgalmát Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be. 

A cél, hogy a magyar kultúrát, nyelvet és identitást megvédjék az online térben, valamint erősítsék a nemzeti oldal digitális jelenlétét.

 A DPK közösségekhez még lehet csatlakozni, de új körök alapítására is van lehetőség. A szombati esemény így nemcsak közösségépítő alkalom, hanem egy új fejezet kezdete is a polgári Magyarország történetében, amelyet immár több tízezer ember támogat aktívan.

Az Origo cikke kiemelte, hogy a Digitális Polgári Körök alapítói között nemcsak politikusok, hanem sportolók és szakemberek is megtalálhatók. Például Baji Balázs vezeti a Sportolók kört, Gyurkó Kata a Családokért kört, Jakab Roland pedig a Tudomány és AI kört. Ez a felállás is jelzi, hogy a mozgalom egyszerre foglalkozik a sporttal, a családpolitikával és a tudomány világával.

 

