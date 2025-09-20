Több mint 70 ezren a Digitális Polgári Körökben – ma indul az első országos találkozó

A Magyar Nemzet beszámolója szerint szeptember 20-án, szombaton rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját Budapesten, a Papp László Sportarénában. A rendezvényre kizárólag regisztrált tagok léphetnek be, számuk már meghaladta a 70 ezret. Ez a hatalmas szám is jelzi, milyen nagy közösségi erő gyűlt össze a kezdeményezés körül.

A Digitális Polgári Körök találkozójának helyszínére már megérkezett Orbán Viktor

A házigazdák Rákay Philip és Szabó Zsófi lesznek. A program déltől kezdődik, az expón közel 40 kiállító mutatja be munkáját. A színpadi program 16 órakor indul, felszólal Lázár János építési és közlekedési miniszter, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője, valamint Orbán Viktor miniszterelnök. A civil világ számos képviselője is mikrofont ragad, kiegészítve a politikai üzeneteket.

Az expó 12 órától 15:30-ig, majd a beszédeket követően 17:45-től ismét nyitva tart. A rendezvény este 19 órakor zárul. Külön érdekesség, hogy a „Zebra” névre keresztelt Digitális Polgári Kör is megjelenik, amely kifejezetten az álhírek elleni küzdelmet tűzte zászlajára.

Hírolyamunk a DPK-találkozóról:

A szabolcsi 5-ös vk. is úton, az élen Kovács Sándor országgyűlési képvislővel:

Hisszük, hogy összefogással GYŐZNI FOGUNK - osztotta meg közösségi oldalán Seszták Miklós országgyűlési képviselő, a DPK-gyűlésre indulóban:

Orbán Viktor mindeközben gyülekezőre szólított:

A Papp László Sportarénában tartott Digitális Polgári Körök országos találkozóján Menczer Tamás arról beszélt, hogy a közösség ereje ma is meghatározó, és a Harcosok órája élő adásban köszöntötte a százezresre duzzadt mozgalmat.

Menczer Tamás a Harcosok órájában köszönötte a Digitáls POlgár Körök találkozójára érkezőket

Orbán Viktor a helyszínről posztolt:

Lázár János is elndult a találkozóra, úgy tűnik, nem gyalog:

A HírTV élőben tudósít a helyszínről:

Identitás védő célzattal is indul a Digitális Polgári Körök mozgalma

A Digitális Polgári kKörök mozgalmát Orbán Viktor tusnádfürdői beszédében jelentette be.

A cél, hogy a magyar kultúrát, nyelvet és identitást megvédjék az online térben, valamint erősítsék a nemzeti oldal digitális jelenlétét.

A DPK közösségekhez még lehet csatlakozni, de új körök alapítására is van lehetőség. A szombati esemény így nemcsak közösségépítő alkalom, hanem egy új fejezet kezdete is a polgári Magyarország történetében, amelyet immár több tízezer ember támogat aktívan.