2 órája
Közösségi házzal gyarapodott Dombrád (fotókkal)
Mérföldkő a város életében. Dombrád új ékessége a közösségi ház. Dr. Seszták Miklós is méltatta a beruházás jelentőségét.
Ünnepélyes keretek között átadták Dombrád újonnan épült közösségi házát. A közel egymilliárd forintos támogatásból megvalósult beruházás apropóján dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő megjegyezte: „Ez a beruházás nem csupán falakat és tetőt jelent, hanem egy új lehetőséget a közösségi összetartozásra. A ház otthonuk lehet a fiataloknak, az időseknek, a civileknek egyaránt”.
Dombrád életében ez egy mérföldkő
„Élhetőbb, zöldebb, modernebb Dombrád. Mérföldkő a város életében. A sikeresen elnyert pályázat eredményeképpen, Dombrád komplex környezettudatos fejlesztése valósulhatott meg, megújuló- és okos technológiákkal” – írta a közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, aki részt vette a közösségi ház ünnepélyes átadásán.
Az élhetőbb, zöldebb, modernebb városkép alapkoncepcióként volt jelen a tervek elkészítésekor, amelyhez a közbiztonság javítása, valamint a sport és szabadidős tevékenységek biztosítására kiépített lehetőségek is hozzátartoztak.
Dombrád Közösségi Házzal gyarapodottFotók: dr. Seszták Miklós
A fejlesztés során megvalósult, megépült elemek
- Szabadtéri kondipark, játszótér, rekortán futópálya
- közparkok felújítása wi-fi eléréssel
- okospadok, mobiltelefon töltőpont
- Tisza-parti pihenőhely esőbeállóval, kerékpártározóval, szalonnasütővel, parkosítással, világítással
- 25 db térfigyelő kamera felhelyezése
- okos buszmegálló kialakítása
- új közösségi épület kialakítása
- klímajavító fasorok telepítése
- ingyenes közparkolók
- elektromos autó töltőállomások telepítése
- városi klímastratégia kidolgozása
„Dombrád büszke lehet arra, hogy egy közel egymilliárdos beruházás eredményeként többek között egy olyan közösségi házzal gazdagodtunk, amely minden generáció számára értéket teremt. A fenntartható és modern megoldásokkal felszerelt épület biztos alapot ad a jövő közösségi életének” – mondta Harsányi László polgármester.
