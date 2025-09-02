szeptember 2., kedd

Egymilliárd forintos támogatás

2 órája

Közösségi házzal gyarapodott Dombrád (fotókkal)

Mérföldkő a város életében. Dombrád új ékessége a közösségi ház. Dr. Seszták Miklós is méltatta a beruházás jelentőségét.

Szon.hu
Ünnepélyes keretek között átadták Dombrád újonnan épült közösségi házát. A közel egymilliárd forintos támogatásból megvalósult beruházás apropóján dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő megjegyezte: „Ez a beruházás nem csupán falakat és tetőt jelent, hanem egy új lehetőséget a közösségi összetartozásra. A ház otthonuk lehet a fiataloknak, az időseknek, a civileknek egyaránt”.

Dombrád Seszták Miklós
Dombrád közösségi házzal gyarapodott 
Fotó: dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Dombrád életében ez egy mérföldkő 

„Élhetőbb, zöldebb, modernebb Dombrád. Mérföldkő a város életében. A sikeresen elnyert pályázat eredményeképpen, Dombrád komplex környezettudatos fejlesztése valósulhatott meg, megújuló- és okos technológiákkal” – írta a közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, aki részt vette a közösségi ház ünnepélyes átadásán. 

Az élhetőbb, zöldebb, modernebb városkép alapkoncepcióként volt jelen a tervek elkészítésekor, amelyhez a közbiztonság javítása, valamint a sport és szabadidős tevékenységek biztosítására kiépített lehetőségek is hozzátartoztak. 

Dombrád Közösségi Házzal gyarapodott

Fotók: dr. Seszták Miklós

A fejlesztés során megvalósult, megépült elemek

  • Szabadtéri kondipark, játszótér, rekortán futópálya
  • közparkok felújítása wi-fi eléréssel
  • okospadok, mobiltelefon töltőpont
  • Tisza-parti pihenőhely esőbeállóval, kerékpártározóval, szalonnasütővel, parkosítással, világítással
  • 25 db térfigyelő kamera felhelyezése
  • okos buszmegálló kialakítása
  • új közösségi épület kialakítása
  • klímajavító fasorok telepítése
  • ingyenes közparkolók
  • elektromos autó töltőállomások telepítése
  • városi klímastratégia kidolgozása
    Dombrád büszke lehet arra, hogy egy közel egymilliárdos beruházás eredményeként többek között egy olyan közösségi házzal gazdagodtunk, amely minden generáció számára értéket teremt. A fenntartható és modern megoldásokkal felszerelt épület biztos alapot ad a jövő közösségi életének” – mondta Harsányi László polgármester.

 

