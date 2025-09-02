Közösségi házzal gyarapodott Dombrád (fotókkal)

Ünnepélyes keretek között átadták Dombrád újonnan épült közösségi házát. A közel egymilliárd forintos támogatásból megvalósult beruházás apropóján dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő megjegyezte: „Ez a beruházás nem csupán falakat és tetőt jelent, hanem egy új lehetőséget a közösségi összetartozásra. A ház otthonuk lehet a fiataloknak, az időseknek, a civileknek egyaránt”.

Dombrád közösségi házzal gyarapodott

Fotó: dr. Seszták Miklós közösségi oldala

Dombrád életében ez egy mérföldkő

„Élhetőbb, zöldebb, modernebb Dombrád. Mérföldkő a város életében. A sikeresen elnyert pályázat eredményeképpen, Dombrád komplex környezettudatos fejlesztése valósulhatott meg, megújuló- és okos technológiákkal” – írta a közösségi oldalán dr. Seszták Miklós országgyűlési képviselő, aki részt vette a közösségi ház ünnepélyes átadásán.

Az élhetőbb, zöldebb, modernebb városkép alapkoncepcióként volt jelen a tervek elkészítésekor, amelyhez a közbiztonság javítása, valamint a sport és szabadidős tevékenységek biztosítására kiépített lehetőségek is hozzátartoztak.