Drogok – látszólag mit adnak és mi mindent vesznek el

Prof. Dr. Haller József a Drogkutató Intézet igazgatójaként az Interdiszciplináris Drogszemle felelős szerkesztője is, illetve tudományos kutatómunkák vezetője és lektora, aki sajnálatos módon nagyon is aktuális társadalmi problémával kapcsolatban tart előadást a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi képzési központjában.

– Kihirdették ugyanis az új drogtörvényt, amire azért volt szükség, mert a dizájnerdrogok gyors terjedése különösen veszélyezteti a fiatalokat és immáron a gyerekeket is. Előadónk áttekinti a fő drogtípusokat, használatuk rövid történetét, különös tekintettel a kannabiszra, majd felvázolja a drogkarrier fő állomásait. Az esete folyamán összehasonlításra kerülnek a különböző drogok által kiváltott függések, és a szenvedélybetegségek hosszú távú következményeit is.

Előadó: Dr. Haller József, a MCC Neurobiológiai Műhelyének vezetője

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Dátum: 2025. szeptember. 23. (kedd) – 17:00

Helyszín: MCC, nyíregyházi képzési központ – 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5.

