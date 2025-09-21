szeptember 21., vasárnap

MirellaMáté névnap

19°
+27
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Drogok – látszólag mit adnak és mi mindent vesznek el

Címkék#Nyíregyháza#Drogkutató Intézet#Prof Dr Haller József#dizájnerdrog

A droghasználat pszichológiai, biológiai és társadalmi hátteréről is beszél majd az előadó.

Szon.hu

Prof. Dr. Haller József a Drogkutató Intézet igazgatójaként az Interdiszciplináris Drogszemle felelős szerkesztője is, illetve tudományos kutatómunkák vezetője és lektora, aki sajnálatos módon nagyon is aktuális társadalmi problémával kapcsolatban tart előadást a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi képzési központjában. 

– Kihirdették ugyanis az új drogtörvényt, amire azért volt szükség, mert a dizájnerdrogok gyors terjedése különösen veszélyezteti a fiatalokat és immáron a gyerekeket is. Előadónk áttekinti a fő drogtípusokat, használatuk rövid történetét, különös tekintettel a kannabiszra, majd felvázolja a drogkarrier fő állomásait. Az esete folyamán összehasonlításra kerülnek a különböző drogok által kiváltott függések, és a szenvedélybetegségek hosszú távú következményeit is.

Előadó: Dr. Haller József, a MCC Neurobiológiai Műhelyének vezetője

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Dátum: 2025. szeptember. 23. (kedd) – 17:00

Helyszín: MCC, nyíregyházi képzési központ – 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5.

Más témákat is ajánlunk: 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu