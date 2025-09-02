szeptember 2., kedd

DorinaRebeka névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ezt találták!

5 órája

Durva felfedezés! Vajon Szabolcsba is jutott már korábban abból, ami ezekben a hordókban volt? (videó)

Címkék#ellenőr#Nébih#élelmiszerlánc

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei súlyos élelmiszerbiztonsági kockázatot jelentő higiéniai és dokumentációs hiányosságokat tapasztaltak egy budapesti raktárban. Az ellenőrzés eredményeként közel 55 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból. Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van.

Szon.hu
Durva felfedezés! Vajon Szabolcsba is jutott már korábban abból, ami ezekben a hordókban volt? (videó)

Forrás: Nébih

A budapesti raktár ellenőrzésekor súlyos élelmiszerlánc-biztonsági hiányosságot tártak fel a Nébih szakemberei. A raktárhelyiségben nagyszámú, raklapokon tárolt, lezárt fémhordót találtak: összesen 198 darab, egyenként bruttó 300 kilogramm tömegű tartályt. A raktárban a fémhordókon kívül egyéb, nem élelmiszer jellegű termékeket (gombok, USB elosztók, izzók) is tároltak. A vállalkozó elmondása szerint a tárolókban méz volt, egy véletlenszerűen kiválasztott fémhordót felnyitva abban valóban méznek tűnő, kissé kikristályosodott anyag volt található. A hordókon azonban gyártói címke nem szerepelt, tetejükön filccel írt sorszám oldalukon alul és felül nyomtatott számkód volt található, amelyek közül a felső számsor jelentését az ügyfél sem tudta megmagyarázni. Az általa bemutatott dokumentumok nem tartalmaztak olyan adatot, amely a tartályokon lévő jelölésekkel megfeleltethető lenne, így a jogszabályban előírt nyomonkövetőséget nem tudta igazolni, a teljes készlet ismeretlen eredetű élelmiszernek minősül.

Az ügyfél elmondása szerint a hordók 2024 decemberében, bartell-üzlet során kerültek hozzá. A vizsgálat során kiderült, hogy a vállalkozó nem működtet a jogszabály által előírt HACCP és önellenőrzési rendszert. Állati melléktermék elszállítására vonatkozó szerződéssel szintén nem rendelkezik, és a rágcsáló- és rovarirtás sem igazolt.

Az ellenőrzésen feltárt hiányosságok alapján a hatóság valamennyi tételt, több mint 55 tonna ismeretlen eredetű élelmiszert kivont a forgalomból. Az érintett termékek nem kerülhetnek kereskedelmi forgalomba, nem használhatók fel, és a hatóság zár alá vette őket.

Az eljárás, valamint a bírság kiszabása folyamatban van. Az érintett vállalkozás adatai elérhetőek a jogsértés listán.  

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu