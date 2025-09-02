Eddig legalább a házad kímélték, de most már azt se! Jönnek a betolakodók Szabolcsban, mintha nem lenne holnap

Ha nem vagyunk kellően óvatosak, akár hosszú időre is „berendezkedhetnek" nálunk az egerek és a patkányok, és idővel el fognak szaporodni - mondta portálunknak Lakatos Bertalan. A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke hozzátette: ezek a kártevők akár a kertes, akár a belvárosi házakba is befészkelhetik magukat. Az egerek és a patkányok elleni védekezésről beszélt nekünk a sokat látott szakember.

Illusztráció: Pixabay

Az egerek és a patkányok elleni védekezés: mutatjuk a tippeket!

A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke ezekre a módszerekre esküszik.

Még mielőtt megjelennének az egerek és a patkányok, érdemes csapdákat kitenni. Ezek lehetnek élve elfogók, ragasztócsíkkal ellátottak és méreggel ölők is. Azonban ügyeljünk rá, hogy ezekhez ne férjenek hozzá a gyerekek és a háziállataink sem.

Sokan használják a dió és üveg kombinációt, mely során ha az egér rágni kezdi a diót, az üveg ráborul, így élve lehet elfogni. Sokan keserűmandula, fokhagyma vagy borsmenta segítségével próbálják meg elűzni a patkányokat és egereket, míg máshol erős szagot árasztó rongyokat tesznek a lyukba az állatok elriasztására.