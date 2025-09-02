szeptember 2., kedd

Vigyázat, legyünk résen!

31 perce

Eddig legalább a házad kímélték, de most már azt se! Jönnek a betolakodók Szabolcsban, mintha nem lenne holnap

A mezei egerek az év legnagyobb részét kint, a szabadban töltik, és rengeteg kárt okoznak a kertünkben, fáskamránkban. Ha az időjárás azonban hűvösebbre fordul és kint már nincs mit enniük, előszeretettel keresik fel a házunkat. Fontos az egerek és a patkányok elleni védekezés az év hűvösebb szakaszaiban.

Ha nem vagyunk kellően óvatosak, akár hosszú időre is „berendezkedhetnek" nálunk az egerek és a patkányok, és idővel el fognak szaporodni - mondta portálunknak Lakatos Bertalan. A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke hozzátette: ezek a kártevők akár a kertes, akár a belvárosi házakba is befészkelhetik magukat. Az egerek és a patkányok elleni védekezésről beszélt nekünk a sokat látott szakember.

egerek és a patkányok elleni védekezés fontossága
Az egerek és a patkányok elleni védekezésről beszélt portálunknak Lakatos Bertalan
Illusztráció: Pixabay

Az egerek és a patkányok elleni védekezés: mutatjuk a tippeket!

 A tuzséri Nagy Sándor Kertbarát Klub Egyesület elnöke ezekre a módszerekre esküszik.

  • Még mielőtt megjelennének az egerek és a patkányok, érdemes csapdákat kitenni. Ezek lehetnek élve elfogók, ragasztócsíkkal ellátottak és méreggel ölők is.  Azonban ügyeljünk rá, hogy ezekhez ne férjenek hozzá a gyerekek és a háziállataink sem.
  • Sokan használják a dió és üveg kombinációt, mely során ha az egér rágni kezdi a diót, az üveg ráborul, így élve lehet elfogni. Sokan keserűmandula, fokhagyma vagy borsmenta segítségével próbálják meg elűzni a patkányokat és egereket, míg máshol erős szagot árasztó rongyokat tesznek a lyukba az állatok elriasztására.
  • A kukát mindig zárjuk le, hiszen ha csak résnyire is nyitva van, könnyen odaszokhatnak a rágcsálók és utána már rendszeresen fel fogják keresni a kertünket az ingyen eleségért.

További hasznos tippek:

  • Ha kevesebb a lom a kertben, a fészerben vagy a házban, jóval kisebb az esély, hogy az egerek vagy patkányok meg tudjanak nálunk bújni anélkül, hogy rögtön észre ne vennénk őket.
  • A lehullott diót és gyümölcsöket is érdemes felszedni, mert ez is odavonzza a kertbe a rágcsálókat.
  • Zárjuk le a komposztládát, nyírjuk rendszeresen a füvet, és ne hagyjuk halmokban az avart. Ezek mind kiválóak a patkányok és az egerek számára, így ügyeljünk rá, hogy ne kínáljuk nekik tálcán a kertünket.
  • Sajnos, mivel a vezetékeket is megrágják, még akár lakástüzet is tudnak okozni, így ebből a szempontból is érdemes odafigyelni rájuk, és rendszeresen ellenőrizni a szekrény mögötti kábelek állapotát is.
  • Vágjuk le a bejáratunkhoz és az ablakainkhoz közeli ágakat, hogy azon ne tudjanak bejutni a lakásba. A tűzifát sem a garázsban, vagy a ház közvetlen közelében tároljuk.
     

 

 

 

