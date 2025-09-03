1 órája
Mindenki nézzen fel az égre! Tölcsér alakú felhők, hang nélküli villámok: elképesztő és félelmetes (fotók, videók)
A látvány érdekes és félelmetes, és bár fél percenként villámlik, mennydörgésnek nyoma sincs és eső sem esik. Az égi jelenség elképesztően gyönyörű!
Folyamatosan érkeznek a videók a közösségi média különböző platformjaira: a felvételek egy különleges égi jelenséget örökítenek meg.
Fantasztikus égi jelenség
A videókat többek között Záhonyból, Nyíregyházáról, Kemecséről, Levelekről küldték be, az egyik hozzászóló pedig megírta, hogy amit látunk, az cumulonimbus, azaz üllőfelhő (zivatarfelhő), aminek az alakja azért ilyen, mert a feláramlás a troposzszféráig emeli és ott szétterül. A látvány érdekes és félelmetes, és bár fél percenként villámlik, mennydörgésnek nyoma sincs és eső sem esik. Egy másik hozzászóló ezt írta: ez egy ún. száraz zivatar – ez egy olyan meteorológiai jelenség, amelyben villámlás és dörgés tapasztalható, de nem kíséri csapadék. Ezek a zivatarok leggyakrabban nagy hőmérsékletkülönbség és nagy légkörző mozgások hatására alakulnak ki. A MetFigyelő Facebook-oldalon gyönyörű felvételeket találtunk, de több olvasónktól is kaptunk gyönyörű videót.
A Viharvonal Viharvadász Facebook-oldalt is elárasztották a fantasztikus videók, íme, egy a sok közül.
Olvasóink is megörökítették a különleges jelenséget, íme:
Szenzációs pillanatot kaptak lencsevégre a Nyíregyházi Állatparkban (videó)
Kiugróan sokan fertőződtek meg Szabolcsban – járvány lesz a vége?
Aszfaltra írt tragédiák: a legdurvább augusztusi balesetek képeken (fotókkal)