Mindenki nézzen fel az égre! Tölcsér alakú felhők, hang nélküli villámok: elképesztő és félelmetes (fotók, videók)

Folyamatosan érkeznek a videók a közösségi média különböző platformjaira: a felvételek egy különleges égi jelenséget örökítenek meg.

Ilyet még nem láttunk!

Fotó: Lengyel Nóra

Fantasztikus égi jelenség

A videókat többek között Záhonyból, Nyíregyházáról, Kemecséről, Levelekről küldték be, az egyik hozzászóló pedig megírta, hogy amit látunk, az cumulonimbus, azaz üllőfelhő (zivatarfelhő), aminek az alakja azért ilyen, mert a feláramlás a troposzszféráig emeli és ott szétterül. A látvány érdekes és félelmetes, és bár fél percenként villámlik, mennydörgésnek nyoma sincs és eső sem esik. Egy másik hozzászóló ezt írta: ez egy ún. száraz zivatar – ez egy olyan meteorológiai jelenség, amelyben villámlás és dörgés tapasztalható, de nem kíséri csapadék. Ezek a zivatarok leggyakrabban nagy hőmérsékletkülönbség és nagy légkörző mozgások hatására alakulnak ki. A MetFigyelő Facebook-oldalon gyönyörű felvételeket találtunk, de több olvasónktól is kaptunk gyönyörű videót.

A Viharvonal Viharvadász Facebook-oldalt is elárasztották a fantasztikus videók, íme, egy a sok közül.

Olvasóink is megörökítették a különleges jelenséget, íme: