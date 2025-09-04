szeptember 4., csütörtök

Gyönyörű égi jelenség

1 órája

Fotókon és videókon a szabolcsi függetlenség napja: úgy villogott ez a valami, mint egy idegen űrhajó!

Címkék#zivatar#villám#felhő

Munkatársunktól

Különleges élményben lehetett része mindenkinek, aki szerda este felnézett az égre, a közösségi médiában pedig szebbnél-szebb képek és videók jelentek meg: az égi jelenség mindenkit elkápráztatott.  

Gyönyörű égi jelenség: elképesztő látvány
Gyönyörű égi jelenség: elképesztő látvány
Fotó: MetFigyelő Facebook-oldal

Elképesztő égi jelenség

A fantasztikus égi jelenség Szabolcsban is látható volt. Többen megírták, hogy amit látunk, az egy cumulonimbus, azaz zivatarfelhő. A látvány érdekes és félelmetes is volt egyben: tízmásodpercenként villámlott, de mennydörgésnek nyoma sem volt, és eső sem esett. 

Az egyik hozzászóló bejegyzéséből kiderült: ez egy ún. száraz zivatar volt – ez egy olyan meteorológiai jelenség, amelyben villámlás és dörgés tapasztalható, de nem kíséri csapadék. Ezek a zivatarok a leggyakrabban nagy hőmérsékletkülönbség és nagy légkörző mozgások hatására alakulnak ki. A ViharVonal Viharvadász Facebook-csoportban és a MetFigyelő Facebook-csoportban tegnap este sorban jelentek meg a jobbnál-jobb fotók és videók, de az olvasóinktól is kaptunk felvételeket – ezekből szemezgetünk. 

Égi jelenség Szabolcsban

Fotók: MefFigyelő Facebook-csoport, ViharVonal Viharvadász Facebook-csoport

 

