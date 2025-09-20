Egy csendes kis település: Géberjén madártávlatból (drónfotók)

Géberjént a nyugalom, a csend és a természet közelsége jellemzi, így ideális lehet azoknak, akik szeretnének kiszakadni a város zajából. Fotósunk madártávlatból mutatja meg képein a települést, melynek központjában a református templom áll.

Története: a régi fatemplom helyére 1741-ben építettek paticsfalú, zsindelytetős templomot, amelyet 1837-ben kijavítottak és fatornyot építettek elé. A mai református téglatemplom alapkövét 1883. március 28-án tették le, és 1884-ben építették fel torony nélkül. Az észak-nyugati homlokzat előtti 21 méter magas tornya 1914-ben készült. Jellegét tekintve földszintes, klasszicista épület, oromzatos középrésszel. A belső térben egyszínűre mázolt sík deszkamennyezet és 260 ülőhely van. Az 1776-ban készült szószékkorona még az előző templomból maradt meg. A korábbi templom létére bizonyíték az a szemöldökfa is (Anno 1740), amely a templom falában látható.