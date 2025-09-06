Éjszakai élményfutás Nyíregyházán! Ott voltál? (fotókkal, videókkal)

A nagy sikerű V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál után az amatőr futók újabb pozitív impulzussal gazdagodhattak: a Nyíregyházi Sportcentrum hagyományteremtő szándékkal rendezte meg pénteken a Ve-LED Éjszakai Élményfutást a Nyíregyházi Atlétikai Centrum területén.

Éjszakai Élményfutás Fotó: Sipeki Péter

Ve-LED Éjszakai Élményfutás három távon

A szabadidős sporteseményen bárki részt vehetett, három táv közül választhattak a résztvevők.

Run Mini (400 m)

Run Junior (1200)

Run Senior (3600)