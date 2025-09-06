2 órája
Éjszakai élményfutás Nyíregyházán! Ott voltál? (fotókkal, videókkal)
Remek volt a hangulat az atlétikai központban. A Nyíregyházi Sportcentrum szervezésében rendezték meg a Ve-LED Éjszakai Élményfutás programot.
A nagy sikerű V. Wittur-Nyíregyházi Futófesztivál után az amatőr futók újabb pozitív impulzussal gazdagodhattak: a Nyíregyházi Sportcentrum hagyományteremtő szándékkal rendezte meg pénteken a Ve-LED Éjszakai Élményfutást a Nyíregyházi Atlétikai Centrum területén.
Ve-LED Éjszakai Élményfutás három távon
A szabadidős sporteseményen bárki részt vehetett, három táv közül választhattak a résztvevők.
Run Mini (400 m)
Run Junior (1200)
Run Senior (3600)
Ve-LED Éjszakai Élményfutás NyíregyházánFotók: Sipeki Péter
A Nyíregyházi Sportcentrum által szervezett program fő küldetése a Sportoló Nemzet Program népszerűsítése volt. Az eseményen lehetőség volt csatlakozni a Sportoló Nemzet programhoz, melynek célja a mozgás népszerűsítése és az egészséges életmódra ösztönzés. A programhoz csatlakozva kedvezményeket és közösségi élményeket is szerezhettek a résztvevők.
A bemelegítéshez az Y2K Dance táncosai járultak hozzá, azt követően rajtoltak a futószámok. A hangulatot és a jó zenéket a LEDES fények mellett a DJ pult mögül Loving Arms szolgáltatta, és látványos tűzzsonglőr produkció is emelte a rendezvény nívóját.
