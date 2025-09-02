El Camino: élmények, fotók, festmények

El Camino - Turistából zarándok beszélő emlékképeink címmel kezdődik előadás a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár kamaratermében szeptember 3-án, szerdán fél ötkor. Miért érdemes 1000 kilométert gyalogolni? Mikortól válsz zarándokká? Milyen nehéz elhagyni a komfortzónád? – ezekre is választ kapunk az eseményen, amelyen két ember két nézőpontból beszél ugyanarról az útról: Siket Tibor fotók, Mihálka György festmények segítségével. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület és Átutazók Művészeti Egyesület összefogásával rendezik meg a programot.

El Camino: a lelki megtisztulás útja

Fotó: infoneked.hu

El Camino: Santiago de Compostela a célpont

A Szent Jakab-út, gyakran spanyol neve (Camino de Santiago) után El Camino-nak is nevezik, középkori zarándokút, mely Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostelába vezet. A hagyomány szerint az itteni székesegyházban vannak Idősebb Szent Jakab apostol földi maradványai. Compostelába nemcsak egy kiindulópontból lehet eljutni, viszont az út fő része azonos.

A zarándokút jelvénye a fésűkagyló, melyet az út mentén mindenütt felfestve megtalálhatunk.

Jeruzsálem és Róma után Santiago de Compostela a keresztény zarándoklatok egyik legfontosabb célpontja. A középkortól kezdve, mikor a Szentföldre menő zarándoklatok ellehetetlenültek, a Camino szerepe felértékelődött. A legenda szerint Szent Jakab holttestét hajón hozták Jeruzsálemből Észak-Spanyolországba. Itt eltemették azon a helyen, ahol most Santiago de Compostela található.