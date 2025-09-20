2 órája
Keresztény kulturális programok Nyíregyházán
Ha szeretnél tartalmas időtöltésben részt venni és közben közösségi, kulturális és vallási értékeket is támogatni, érdemes ellátogatni ezekre a rendezvényekre.
– Ősszel értékes gondolatokkal, inspiráló előadásokkal és különleges zenei élményekkel várják az érdeklődőket Nyíregyházán. Az alábbiakban két figyelemre méltó előadásra és három, jótékony célt szolgáló koncertre szeretnénk felhívni a figyelmet. A felajánlásokat a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház 120 éves angster-orgonájának felújítására fordítják – olvasható a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán.
Előadások, keresztény programok:
Október 2. (csütörtök)
Mi fenyegeti a kereszténységet a 21. században?
Előadó: Dr. Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője
Helyszín: MCC Nyíregyházi Képzési Központ
Cím: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5.
Október 29. (szerda) 17:00
Konzervatív gondolkodók és irányzatok – biztos, hogy csak konzerválnak?
Előadó: Szilvay Gergely publicista
Helyszín: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyeháza
Cím: Nyíregyháza, Hősök tere 5.
Szeptember 28. (vasárnap) 19:00
Tér-zene a társszékesegyház előtt – ingyenes, de felajánlásokat elfogadnak az orgonáért.
