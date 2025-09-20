Keresztény kulturális programok Nyíregyházán

– Ősszel értékes gondolatokkal, inspiráló előadásokkal és különleges zenei élményekkel várják az érdeklődőket Nyíregyházán. Az alábbiakban két figyelemre méltó előadásra és három, jótékony célt szolgáló koncertre szeretnénk felhívni a figyelmet. A felajánlásokat a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház 120 éves angster-orgonájának felújítására fordítják – olvasható a Nyíregyházi Egyházmegye oldalán.

Előadások, keresztény programok:

Október 2. (csütörtök)

Mi fenyegeti a kereszténységet a 21. században?

Előadó: Dr. Botos Máté, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője

Helyszín: MCC Nyíregyházi Képzési Központ

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kálvin tér 4-5.

Október 29. (szerda) 17:00

Konzervatív gondolkodók és irányzatok – biztos, hogy csak konzerválnak?

Előadó: Szilvay Gergely publicista

Helyszín: Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyeháza

Cím: Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Szeptember 28. (vasárnap) 19:00

Tér-zene a társszékesegyház előtt – ingyenes, de felajánlásokat elfogadnak az orgonáért.

Más témákat is ajánlunk: