Kiakadtak a szabolcsiak: ami most megy az utakon, tartós bérlet a balesetire

Szerintetek mennyire biztonságos az elektromos roller a városi forgalomban? – tettük fel a kérdés a Szabolcs Online Facebook-oldalán vasárnap. A poszthoz közel száz hozzászólás érkezett és kulturált vita alakult ki a kommentelők között. Több külföldön élő olvasónk is megosztotta az ottani gyakorlatot, hogy teljesebb képet kapjunk arról, milyen előnyei és hátrányai vannak a hazai rolleres közlekedésnek, hol szükséges komolyabb szabályozás. A legtöbben egyetértettek azzal, hogy a kerékpárhoz hasonlóan az elektromos rollerrel is biztonságosan lehet közlekedni, ha betartjuk az eszközre vonatkozó használati és közlekedési szabályokat.

Elektromos rollerrel is lehet biztonságosan közlekedni, ha betartjuk az írott és íratlan szabályokat

Illusztráció: Shutterstock

Az elektromos rollerekre vonatkozó magyarországi szabályok attól függenek, hogy milyen sebességre képesek. Ha a roller képes 25 km/óra vagy afölötti sebességgel haladni, akkor segédmotorkerékpárnak minősül, és ehhez szükséges a vezetői engedély, a bukósisak, valamint a felelősségbiztosítás is. Az ennél lassabb rollereket jelenleg nem kell jogosítvánnyal vezetni, de a fejvédő viselése a közlekedés védtelen szereplőinek védelme érdekében egyre inkább várható

– fogalmazta meg Norbert. Sándor három éve rollerezik – ott, ahol lehet és minden szabályt betartva, bukósisakban, és biztosítást is kötött.

Az egyik legjobb városi közlekedési eszköznek tartom, de csak azoknak, akik ésszel használják! Felháborít, hogy 8–10 éves gyerekek párban ráállva 40–50 km/órával száguldoznak a járdán. Ez kinek lehet a felelőssége? (...) Az ilyen és ehhez hasonló közlekedők miatt írják le a rollerezőket... Talán a szigorúbb szabályozás és annak betartatása megoldaná valamennyire a problémát.

Elektromos roller: vannak országok, ahol szigorúan büntetnek, ha...

Péter szerint egyszerű a képlet: ha a rolleres fel tudja fogni, hogy ő a kishal a tengerben az autók, buszok és motorok között, és megérti, hogy bárki is hibás, neki fog legjobban fájni, akkor nagy eséllyel úgy is közlekedik. Ha nem, előbb-utóbb tartós bérletet válthat a balesetire.

„Az elektromos roller szerintem egy szuperjó dolog, azzal nincs baj. A rollereseknek kéne felnőni a dologhoz” – jegyezte meg Zsolt. Névrokona Franciaországban él, az ottani tapasztalatait írta le.