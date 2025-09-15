szeptember 15., hétfő

Szabolcs-Szatmár-Bereg

1 órája

Minden előzmény nélkül összeesett egy játékos Szabolcsban – mire odaért a mentős, már nem lélegzett

Címkék#életmentés#sportfesztivál#Országos Mentőszolgálat

Nem mindennapi történet. Példa értékű összefogás: életet mentettek Szabolcsban, egy sportfesztiválon.

Szon.hu

Életet mentettek Szabolcsban: egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendezett sportfesztiválon drámai pillanatok következtek, amikor egy játékos minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben.

Életet mentettek Szabolcsban
Életet mentettek Szabolcsban
Fotó: Országos Mentőszolgálat

Életet mentettek Szabolcsban: példa értékű összefogás

Az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán osztotta meg a nem mindennapi történetet:

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település futballpályáján rendeztek sportfesztivált hétvégén. A jó hangulatú mérkőzések után azonban az egyik játékos (aki pont másnap ünnepelte volna 40. születésnapját) minden előzmény nélkül összeesett az öltözőben. A beteg csapattársai azonnal segítségért kiáltottak, majd többen is keresni kezdték a helyszínen tartózkodó, szabadnapos Bajtársunkat, Bányász Tamást, aki a Tokaji Mentőállomáson teljesít szolgálatot mentőtechnikusként immár 28 éve és szintén indult a barátaival a fesztiválon a Nagyrozvágyi Öregfiúk csapat színeiben.

Bányász bajtárs miután értesült a vészhelyzetről, habozás nélkül a férfi segítségére sietett. Rögtön megvizsgálta a beteget, aki ekkor már nem lélegzett, ezért azonnal mentőt hívott és megkezdte az újraélesztést és megkérte csapattársait, hogy hozzák ide a közelben kihelyezett félautomata defibrillátort.

Kiváló mentésirányító és mentésvezető bajtársaink azonnal riasztották a legközelebbi esetkocsit és mentőhelikoptert, miközben végig vonalban maradtak. A mentők perceken belül helyszínre érkeztek, majd együtt küzdöttek tovább a férfi életéért.
Az időben megkezdett ellátásnak, illetve a kiemelkedő csapatmunkának és szakmaiságnak köszönhetően a férfi keringése rövidesen visszatért, így végül ellátást követően stabil állapotban szállították kórházba a mentők.
A betegnek mielőbbi felépülést kívánunk, szabadnapos bajtársunknak és a mentés minden résztvevőjén szívből gratulálunk!

– írták a bejegyzésükben.

Az ilyen hirtelen vészhelyzetek mindig emlékeztetnek minket arra, mennyire fontos az azonnali reagálás és a profi csapatmunka. A gyors beavatkozás gyakran életet ment, ezért mindig érdemes felkészülni és ismerni az alapvető újraélesztési lépéseket.

