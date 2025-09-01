szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

29°
+26
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
25 év varázsa

2 órája

Életnagyságú Süsü köszönti az ünnepi kiállítás látogatóit Nyíregyházán

Címkék#Burattino Bábszínház#Kállay Gyűjtemény Múzeum#kiállítás

A Burattino Bábszínház az idén fontos mérföldkőhöz érkezett: huszonöt éve hozza el a gyerekeknek a mesék csodáját szerte a térségben.

Munkatársunktól
Életnagyságú Süsü köszönti az ünnepi kiállítás látogatóit Nyíregyházán

A Burattino Bábszínház bábjai és mesés emlékei egy különleges tárlaton kelnek életre, ahol kicsik és nagyok bepillanthatnak a kulisszák mögé. A Nyíregyházán egyedálló társulat az idén újabb mérföldkőhöz érkezett: huszonöt éve hozza el a gyerekeknek a mesék csodáját szerte a térségben. A 25 év varázsa című múltidéző tárlatnak a Kállay Gyűjtemény ad otthont, a kiállítást hétfőn dr. Ulrich Attila nyitotta meg. 

Burattino Bábszínház kiállítása 25 év Varázsa címmel

Fotók: Bozsó Katalin

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu