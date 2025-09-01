Életnagyságú Süsü köszönti az ünnepi kiállítás látogatóit Nyíregyházán

A Burattino Bábszínház bábjai és mesés emlékei egy különleges tárlaton kelnek életre, ahol kicsik és nagyok bepillanthatnak a kulisszák mögé. A Nyíregyházán egyedálló társulat az idén újabb mérföldkőhöz érkezett: huszonöt éve hozza el a gyerekeknek a mesék csodáját szerte a térségben. A 25 év varázsa című múltidéző tárlatnak a Kállay Gyűjtemény ad otthont, a kiállítást hétfőn dr. Ulrich Attila nyitotta meg.