Életnagyságú Süsü köszönti az ünnepi kiállítás látogatóit Nyíregyházán

25 év varázsa
1 órája
A Burattino Bábszínház az idén fontos mérföldkőhöz érkezett: huszonöt éve hozza el a gyerekeknek a mesék csodáját szerte a térségben.
A Burattino Bábszínház bábjai és mesés emlékei egy különleges tárlaton kelnek életre, ahol kicsik és nagyok bepillanthatnak a kulisszák mögé. A Nyíregyházán egyedálló társulat az idén újabb mérföldkőhöz érkezett: huszonöt éve hozza el a gyerekeknek a mesék csodáját szerte a térségben. A 25 év varázsa című múltidéző tárlatnak a Kállay Gyűjtemény ad otthont, a kiállítást hétfőn dr. Ulrich Attila nyitotta meg.
Burattino Bábszínház kiállítása 25 év Varázsa címmelFotók: Bozsó Katalin
