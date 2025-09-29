Megtört szívvel búcsúzunk nyugalmazott fotóriporterünktől

Mély fájdalommal tudatjuk olvasóinkkal, hogy lapunk nyugalmazott munkatársa, Pusztai Sándor, fotóriporter, életének 66. életévében vasárnap elhunyt. Pusztai Sándor több évtizeden keresztül volt hűséges tagja szerkesztőségünknek. Fényképeivel nemcsak híreket, hanem történeteket, emberi sorsokat és pillanatokat örökített meg. Munkásságát szakmai igényesség, alázat és az emberek iránti figyelem jellemezte. Kollégaként mindig számíthattunk rá: szorgalma és embersége sokunk számára példát mutatott. Képein keresztül városunk és vármegyénk történelmének fontos fejezetei maradnak meg az utókor számára. Búcsúzunk tőle szeretettel és tisztelettel. Emlékét megőrizzük.

Elhunyt Pusztai Sándor (Nyíregyháza, 1958 –2025)

Pusztai Sándor (1958 –2025) újságíró, fotóriporter

A Zrínyi Ilona Gimnáziumban érettségizett, majd felvételt nyert a Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolára. Nem végezte el, de műszaki érdeklődése töretlen maradt. Nyíregyházára visszatérve elektronikai műszerész lett, majd Nyírteleken dolgozott a honvédség bázisán, és sorkatonai szolgálatra vonult Szombathelyre és Zalaegerszegre. Leszerelése évében a Nyíregyházi Taurus gumigyárban helyezkedett el műszerészként. Folyamatosan tanulva a meglévő hivatásos sofőr és műszerész végzettség mellé a számítógép műszerész, műszergyártó technikus, számítógépes szoftver üzemeltető, szerkesztett videófelvétel készítő végzettséget szerzett. A gumigyár kamerájával az akkoriban indult helyi televíziónak készített anyagokat (sport és bűnügyi témában).

1994-ben elvégezte az Oktáv stúdió újságíró akadémiáját, majd Kalenda Zoltánnal közösen útjára indították a Junior - című megyei ifjúsági havilapot. Emellett a Mezsgye, a Panel című lapokba, valamint a Farmer expo című alkalmi lapokba dolgozott. 1995. szeptembertől a Nyíregyházi Városi Televízió külsős szerkesztő-operatőre. 1997-ben belsős státuszt kapott, dolgozott a híradónak, és önálló műsora volt a Kék hírek.

2001. szeptembertől a televíziótól a Kelet-Magyarország megyei napilaphoz szerződött, külsős újságíró-fotóriporternek. 2006-tól belsős státuszban dolgozott tovább, s még a televíziónak is dolgozott, a Járőr című bűnügyi magazint készítette. A 2001-ben indult www.szon.hu hírportál, melynek riportereként számos baleset, tűz tudósítója, majd 2010-től a sportfotók terén is kimagasló munkát végzett.