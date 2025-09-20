Rangos elismerést vehetett át a nyíregyházi oktató

Huszár István a Nyíregyházi SZC Inczédy György Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatója Apáczai Csere János-díjban részesült.

Huszár István Fotó: Iskola

– Huszár István 1981 szeptembere óta meghatározó tagja iskolánk tantestületének. Eredeti végzettségét gépészmérnökként a Nyíregyházi Mezőgazdasági Főiskolán szerezte meg, majd 1982-ben Budapesten, a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán szerzett informatika tanári képesítést. Tanulmányait a Debreceni Egyetemen folytatta, ahol szintén informatikatanári végzettséget szerzett. Munkássága során korán bekapcsolódott az informatika oktatásába, és azóta is kiemelkedő szerepet vállal az új technológiák bevezetésében. Elsők között alkalmazta a 3D nyomtatást az oktatásban, robotika szakkört szervezett általános iskolások számára pályaorientációs céllal, rendszeresen részt vesz pályaorientációs rendezvényeken, valamint évtizedek óta képviseli Centrumunkat az informatika tanárok országos konferenciáin. Az oktató-nevelő munka mellett a szakképzési centrum szinten is aktív szerepet tölt be az innovációs tevékenységekben–számolt be a hírről a Nyíregyházi Szakképzési Centrum.

2025. szeptember 16-án, kedden a szakképzés és a felnőttképzés területén végzett kimagasló, példamutató tevékenysége elismeréseként Huszár István a Kulturális és Innovációs Minisztérium dísztermében vehette át a Szakképzésért Apáczai Csere János-díjat.

Az ünnepélyes díjátadón részt vett Herczku Márton Géza, a Nyíregyházi SZC Inczédy György Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója is.

