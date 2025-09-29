Mi fenyegeti a kereszténységet a XXI. században?

Előadás az MCC-ben: Nyugat-Európában a vallásosok és a keresztények száma rohamosan csökken. Ezzel, úgy tűnik, hogy a – fölvilágosodásban gyökerező – nyugati szekularizációs folyamatok teljesednek ki: az észszerű, tudományos magyarázatok kerülnek előtérbe, és a vallásos hit visszaszorul a társadalomban. Ugyanakkor, ha világszinten tekintjük, azt látjuk: a keresztények száma nem csökken, hanem jelentősen növekszik; és hasonlóképpen emelkedik a muszlimok száma is. A társadalomban világi vallások (politikai ideológiák, fogyasztói világnézetek) nyomulnak be a vallási térbe. A kereszténység széttöredezett, növekszik az igény a vallásközi párbeszédre. Mi legyen a kereszténység mint hagyományos szervezett vallás válasza e válságra és kihívásra, a vallási tájkép nyilvánvaló változására? – teszik fel a kérdést a Mathias Corvinus Collegium (MCC) nyíregyházi képzési központjában, a következő nyilvános előadást október 2-án, csütörtökön tartják 17 órától a Kálvin tér 4-5. szám alatt.

Előadók:

- Nagypál Szabolcs, MCC, Jog és Társadalom Műhely vezetője

- Botos Máté, egyetemi docens, tanszékvezető, Pázmány Péter Katolikus Egyetem

- Jancsó András, MCC, Jog és Társadalom Műhely, kutató

Az eseményen történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött, ezen a linken lehet regisztrálni.

Más témákat is olvasson nálunk!