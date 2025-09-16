Hinnye!
1 órája
Előkerült a nagy szőrös Sóstón!
Nem hittek a szemüknek!
Meglepő látvány volt a gorilla... Persze ha ott lett volna valóban.
Forrás: illusztráció / getty images
Nem kevés reakciót kapott a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba is feltöltött kép. A Nyírdrón kreatív képkreálmánya bemutatja, hogy nézne ki, ha King Kong éppenséggel Sóstón szabadult volna el.
A kommentelők rögtön vették a poént. Egy hölgy például azzal viccelődött a komment mezőben, hogy "Basszus, az ott az exem!".
"Biztos kiszökött a vadasparkból!" - tette hozzá valaki más, egy kommentelő pedig hozzátette: "Bodri! Gyere hazafele azonnal!"
