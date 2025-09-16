Előkerült a nagy szőrös Sóstón!

Nem kevés reakciót kapott a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba is feltöltött kép. A Nyírdrón kreatív képkreálmánya bemutatja, hogy nézne ki, ha King Kong éppenséggel Sóstón szabadult volna el.

Óriás gorilla Sóstón?

Forrás: Nyírdrón

A kommentelők rögtön vették a poént. Egy hölgy például azzal viccelődött a komment mezőben, hogy "Basszus, az ott az exem!".