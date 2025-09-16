szeptember 16., kedd

Hinnye!

1 órája

Előkerült a nagy szőrös Sóstón!

Címkék#King Kong#poén#gorilla

Nem hittek a szemüknek!

Nagy Zoltán
Előkerült a nagy szőrös Sóstón!

Meglepő látvány volt a gorilla... Persze ha ott lett volna valóban.

Forrás: illusztráció / getty images

Nem kevés reakciót kapott a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportba is feltöltött kép. A Nyírdrón kreatív képkreálmánya bemutatja, hogy nézne ki, ha King Kong éppenséggel Sóstón szabadult volna el.

Óriás gorilla Sóstón?
Forrás: Nyírdrón

A kommentelők rögtön vették a poént. Egy hölgy például azzal viccelődött a komment mezőben, hogy "Basszus, az ott az exem!".

"Biztos kiszökött a vadasparkból!" - tette hozzá valaki más, egy kommentelő pedig hozzátette: "Bodri! Gyere hazafele azonnal!"

 

