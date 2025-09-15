szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

23°
+23
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nyíregyháza

1 órája

Eltűnt egy szerelmespár az Északi körúton!

Címkék#Nyíregyháza#Északi körút#mackó

Hová tűnhettek? A Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban tette közé a felhívást egy anyuka.

Nagy Zoltán

Gyermeke elhagyta ugyanis a kedvenc párnáját, ami egy szerelmes mackó párt ábrázol.

Szerelmes párt ábrázol az elhagyott kispárna.
Forrás: illusztráció / Nyíregyen Hallottam

Nyíregyházán az északi körúton elhagytuk a kisfiam párnáját ami nagyon fontos számára - írta. - kérem szépen aki látta vagy  még találta kérem írjon rám bárhová elmegyek érte köszönöm szépen.

A posztot többen is megosztották. Reméljük, hamarosan előkerülnek a szerelmes mackók.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu