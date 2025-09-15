Nyíregyháza
1 órája
Eltűnt egy szerelmespár az Északi körúton!
Hová tűnhettek? A Nyíregyházán hallottam! Facebook-csoportban tette közé a felhívást egy anyuka.
Gyermeke elhagyta ugyanis a kedvenc párnáját, ami egy szerelmes mackó párt ábrázol.
Nyíregyházán az északi körúton elhagytuk a kisfiam párnáját ami nagyon fontos számára - írta. - kérem szépen aki látta vagy még találta kérem írjon rám bárhová elmegyek érte köszönöm szépen.
A posztot többen is megosztották. Reméljük, hamarosan előkerülnek a szerelmes mackók.
