Eltűnt egy szerelmespár az Északi körúton!

Gyermeke elhagyta ugyanis a kedvenc párnáját, ami egy szerelmes mackó párt ábrázol.

Szerelmes párt ábrázol az elhagyott kispárna.

Forrás: illusztráció / Nyíregyen Hallottam

Nyíregyházán az északi körúton elhagytuk a kisfiam párnáját ami nagyon fontos számára - írta. - kérem szépen aki látta vagy még találta kérem írjon rám bárhová elmegyek érte köszönöm szépen.

A posztot többen is megosztották. Reméljük, hamarosan előkerülnek a szerelmes mackók.