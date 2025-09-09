Felfoghatatlan! Mi történhetett a hétvégén? Eltűnt 31 Szabolcs vármegyei tinédzser három nap alatt!

Hihetetlenül szomorú, hogy egyre több kiskorút köröz a rendőrség. A vármegyei eltűnt gyerekek listája napról napra változik, a hétvégén kiugró számokat mutatott.

Az eltűnt gyerekek listája folyamatosan változik

Fotó: Police.hu

Vajon az iskolakezdés is közrejátszik, vagy más problémával nem tudnak szembe nézni a fiatalok? Az eltűnés miatt körözött emberek között Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében sokkal több a fiatal, mint a felnőtt. Ahogy már megírtuk, a sajnálatos lista élén van vármegyénk, pedig az eltűnt gyerekeket azonnal elkezdi keresni a rendőrség. Oláh János, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának alezredese korábban kifejtette, hogy vármegyénk toronymagasan az első helyen áll az országban a körözött kiskorúak számát tekintve, akiknek a zöme nem családból tűnik el, hanem a legtöbb nevelésbe vett gyerek, lakásotthonok lakói vagy nevelőszülőknél elhelyezett.

Ezeknek a gyerekeknek a nagy része notórius szökő, gyakran eltűnik pár napra, aztán visszamegy enni, pihenni, ruhákért, majd újra útra kel, akár külföldre is. Nagyon sok gyereket Ausztriában, Németországban találnak meg, onnan kerülnek elő, de van, aki rokonokhoz vagy szülőkhöz szökik vissza: oda, ahonnan kiemelték. A családból eltűntek száma nem olyan magas, és leggyakrabban rövid időn belül előkerülnek.

Ha valakinek eltűnik egy hozzátartozója, főleg ha fiatalkorú, nem szabad késlekedni a bejelentéssel. A rendőrség nyomatékosítja: ilyen esetben nincs várakozási idő!

Eltűnt gyerekek körözése

Az eltűnt emberek keresésével több osztály is foglalkozik: a kiskorú körözésekkel kapcsolatos szakirányítási feladatokat a bűnmegelőzési osztály végzi, a felnőtt körözések és egyéb elfogatóparancsok a bűnügyi osztályhoz tartoznak.

A police.hu listája az elmúlt hétvégén 31 tinédzser nevével bővült, akik vármegyénkben születtek. Az oldal napról napra változik, hiszen sok új bejelentés érkezik, és vannak, akiket közben megtalálnak.

Érdemes nézegetni a listát az egész vármegyéből, hiszen van olyan kiskorú aki Nyíregyházán született, de találhatnak a fehérgyarmatiak, nyírvasváriak, olcsvaiak, mátészalkaiak és kisvárdaiak is ismerős arcokat. Ráadásul ezeket a fiatalokat az egész országban keresik, a nyíregyházi mellett a nyírbátori, a mátészalkai, tiszavasvári, fehérgyarmati, sőt még a berettyóújfalui, hajdúnánási, debreceni, és budapesti rendőrség is körözi a vármegyei születésű tinédzsereket. Akik bármilyen információval rendelkeznek az eltűnt gyerekek tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámot, a nap 24 órájában fogadják a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is lehet bejelentést tenni az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.