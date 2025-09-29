Eltűnt egy 18 éves mátészalkai lány. Segítsen megtalálni!

Eltűnt egy 18 éves fiatal lány, aki az otthonából távozott szeptember 16-án délután ismeretlen helyre és nem adott magáról életjelet. A felkutatására, tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések nem vezettek eredményre – tette közé a rendőrség.

Forrás: Police.hu

Boros Jázmin 150-155 centi magas, fekete hajú, ovális arcú, barna szemű fiatal lány, aki szeptember 26-án tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik, a felkutatásra eddig tett intézkedések pedig nem hoztak eredményt. Ezért a rendőrség a lakosság segítségét is kéri, hogy minél hamarabb megtalálhassák Jázmint.

A fiatal nő legutolsó ruházatáról az lehet tudni, hogy fekete farmert, sötét pulóvert és fekete cipőt viselt, a rendőrség kéri, hogy aki Jázmin tartózkodási helyéről bármilyen információval rendelkezik, az jelezze a rendőrségen.

Porátlunkon már többször arról is beszámoltunk, hogy a Kisvárdai Rendőrkapitányság szintén nagy erőkkel keresi az 57 éves Czap László fényeslitkei lakost. A férfi az otthonából még augusztusban távozott ismeretlen helyre, és azóta sem adott magáról életjelet. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Fotó: Police.hu

Az eltűnt férfi 170 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szakállt és bajuszt visel, szeme színe kék.

A rendőrség kéri, hogy aki Czap Lászlót felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Kisvárdai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon.

Az eltűnt személyekkel kapcsolatban bejelentést tehető a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.