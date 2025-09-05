3 órája
Vajon mi történhetett? Eltűnt egy nyíregyházi tinédzser! A rendőrség is keresi, segítsen megtalálni!
Csütörtökön adta ki a rendőrség a körözést. A nyíregyházi eltűnt tinédzsert hivatalosan is keresik, a lakosság segítségét is kérik.
Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség
Fotó: Police.hu
Sajnos nagyon gyakran számolunk be arról, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei embereket keresnek. Az eltűnt tinédzser 15 éves, Nyíregyházán született.
Eltűnt tinédzser körözése
Nyíregyházán született 15 éves fiút keresnek. A Mátészalkai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a fotón látható barna szemű, rövid hajú fiatal fiú megtalálásában.
A Mátészalkai Rendőrkapitányság 15040-157/1074/2025.KÖR körözési számon folytat körözési eljárást Balogh Krisztián 15 éves fiú eltűnése ügyében.
Aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nyíregyházi születésű eltűnt fiú tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Mátészalkai Rendőrkapitányságot a 06-44/312-033-as telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadja a rendőrség a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is lehet bejelentést tenni az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.
Senki nem tudja, mi történt Lászlóval
Arról is beszámoltunk, hogy a Kisvárdai Rendőrkapitányság 15030-157/110/2025. számon körözési eljárást folytat az 57 éves Czap László fényeslitkei lakos eltűnése miatt. A férfi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.
Az eltűnt férfi 170 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szakállt és bajuszt visel, szeme színe kék.
A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Kisvárdai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.
