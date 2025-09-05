Vajon mi történhetett? Eltűnt egy nyíregyházi tinédzser! A rendőrség is keresi, segítsen megtalálni!

Sajnos nagyon gyakran számolunk be arról, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei embereket keresnek. Az eltűnt tinédzser 15 éves, Nyíregyházán született.

Eltűnt tinédzsert keresnek

Fotó: Fotók: police.hu

Eltűnt tinédzser körözése

Nyíregyházán született 15 éves fiút keresnek. A Mátészalkai Rendőrkapitányság a lakosság segítségét kéri a fotón látható barna szemű, rövid hajú fiatal fiú megtalálásában.

A Mátészalkai Rendőrkapitányság 15040-157/1074/2025.KÖR körözési számon folytat körözési eljárást Balogh Krisztián 15 éves fiú eltűnése ügyében.

Aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható nyíregyházi születésű eltűnt fiú tartózkodási helyével kapcsolatban, hívja a Mátészalkai Rendőrkapitányságot a 06-44/312-033-as telefonszámon. Továbbá a 107-es vagy 112-es központi segélyhívó telefonszámok a nap 24 órájában fogadja a rendőrség a bejelentők hívásait. A névtelenség megőrzése mellett is lehet bejelentést tenni az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán.

Senki nem tudja, mi történt Lászlóval

Arról is beszámoltunk, hogy a Kisvárdai Rendőrkapitányság 15030-157/110/2025. számon körözési eljárást folytat az 57 éves Czap László fényeslitkei lakos eltűnése miatt. A férfi otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta magáról életjelet nem adott. A felkutatására, illetve jelenlegi tartózkodási helyének megállapítására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

Az eltűnt férfi 170 cm magas, vékony testalkatú, hosszú szakállt és bajuszt visel, szeme színe kék.

A rendőrség kéri, hogy aki a képen látható férfit felismeri és jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, az jelentkezzen személyesen a Kisvárdai Rendőrkapitányságon, vagy telefonon a 06-42-524-600-as számon. Bejelentést tehet a 112-es központi segélyhívón, illetve névtelensége megőrzése mellett a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán is.