Meddig tart még?!

1 órája

Ennél rosszabb már nem lesz, de még nem lélegezhetünk fel

Nehéz napokon-heteken vannak túl a pollenallergiások. Túlvagyunk a parlagfűszezon csúcsidőszakán, de még mindig nagyon magas a gyom virágporának koncentrációja a levegőben.

Munkatársunktól

A parlagfű pollenkoncentrációja országszerte magas–nagyon magas tartományban van, de már túljutottunk a tetőzésen. Csütörtökön a csapadék hatására a parlagfű virágporának koncentrációja lecsökkent, de a záporok, zivatarok környezetében az allergiás tünetek rohamszerű fokozódására lehet számítani, ezért ilyenkor ajánlott zárt térben tartózkodni. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége jellemzően a közepes, míg a pázsitfű- és a libatopféléké az alacsony–közepes tartományban alakulhat. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően magas – írja legfrissebb jelentésében a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

 

